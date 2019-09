José José tendrá homenaje en México y Estados Unidos

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El cuerpo de José José tendrá dos homenajes: uno en Estados Unidos y otro en México, país en el que nació y que lo vio alcanzar el éxito con sus temas musicales.



En entrevista con el Rojo Vivo, Sarita Sosa Salazar reveló que los restos de "El píncipe de la canción" serán despedidos en Estados Unidos, donde falleció el pasado sábado.



La hija menor del cantante no dio detalles sobre dónde será sepultado José José, en medio de la polémica porque sus hermanos no han podido ver sus restos.



"Estamos tratando de hacer todo lo posible para que el pueblo se pueda despedir de él apropiadamente. Él es de allá (México), pero también es de acá (Florida). Su corazón siempre estuvo en los dos sitios; yo nunca dejaría que no se hiciera algo allá ", dijo Sarita.

La joven también habló sobre los problemas con sus hermanos, quienes han denunciado que desconocen a dónde están los restos de su padre ya que no existe un acta de defunción.



"Mi deber como hija y hermana es avisarles lo que pasó con su papá. Ellos saben dónde está su papá, hay pruebas que saben a dónde está", respondió Sarita.

