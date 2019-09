Muere actor de "Two and a Half Men" y "Beverly Hills, 90210"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El actor estadounidense Brian Turk murió esta semana, un año después de que se le detectara cáncer cerebral, informó el portal TMZ.



Turk conocido por su papel en "Beverly Hills, 90210"; "Two and a Half Men" y "Buffy, la cazavampiros", entre otros, falleció a la edad de 49 años.



Turk también actuó en Carnivale, ER y Boy Meets World y participó en las películas Inteligencia Artificial AI, Cocodrilo Dundee en Los Ángeles, American Pie 2, Crocodile Dundee in Los Angeles y The Lost World: Jurassic Park.



El actor estadounidense de Beverly Hills, 90210 deja un hijo de 8 años con su esposa Emily Wu.

Las complicaciones derivadas del cáncer, detectado en 2018, lo llevaron a metástasis rápidamente volviéndose terminal en 2019.

Las famosas series donde participó Brian Turk

Brian Turk inició su carrera en la actuación en 1993, con una pequeña aparición en la serie Step by Step (Paso a paso), de ahí consiguió roles más recurrentes en series famosas como Beverly Hills, 90210; también en Two and a Half Men con Charlie Sheen, en 2007.



No obstante, alcanzó mayor notoriedad en 2003, al conseguir el papel del forzudo Gabriel en la aclamada serie de HBO, Carnivále, sobre un excéntrico circo ambulante.

El creador del show, Daniel Knauf, escribió en Twitter: "Duerme tranquilo, gigante amable. Era un gran hombre. Mi corazón está roto. Si le encantó su trabajo en Carnivále, únase a mí y ayuden a su familia".



"Brian Turk mantuvo este silencio la enfermedad para no preocupar a su familia y amigos. Desafortunadamente, el cáncer ahora se ha vuelto terminal", decía un anuncio que buscaba ayuda económica para el actor, publica Infobae.