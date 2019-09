De nuevo se viraliza mensaje de Kate del Castillo para "El Chapo" Guzmán

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El mensaje que la actriz mexicana Kate del Castillo escribió aJoaquín "El Chapo" Guzmán vuelve a ser tendencia en redes sociales.



En el texto compartido a través de su cuenta de Twitter hace un par de años, la protagonista de la "Reina del Sur" expresaba confiar más en "El Chapo" que en las autoridades mexicanas.



La protagonista de la afamada serie de Netflix retrató que su vida se basa en la creencia en el bien, pese a todos los errores que como humanos se puedan cometer y reiteró su confianza en el líder del cartel mexicano a través de la publicación.

La viral misiva de la actriz Kate del Castillo al capo mexicano inicia con un "Hoy creo más en "El Chapo" Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el sida, etc. para su propio beneficio y riqueza".



"Sr. Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien? ¿con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con alcohol para los asilos de ancianos que no los dejan pasar sus últimos años haciendo lo que se les pegue la reverenda chingada, con traficar con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos?, expresó la actriz mexicana.

¿Con quemar todos esos "puteros" donde la mujer no vale más que una cajetilla de cigarros? Sin oferta no hay demanda, anímese Don, sería usted el "Héroe de Héroes" trafiquemos con amor, usted sabe cómo", cerró Del Castillo.



Estas palabras fueron escritas por Kate Del Castillo a "El Chapo" Guzmán en 2012, antes de que se le vinculara con el narcotraficante ahora preso en Estados Unidos.