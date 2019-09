“La Chule” confirma ruptura con Luisito Comunica

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Dos meses duraron los rumores sobre la ruptura entre "La Chule" y Luisito Comunica. Recientemente la propia "Chule" confirmó que está soltera desde hace varios días.



La youtuber tuvo una participación en el canal de Yoss Hoffman y mientras le pintaban las uñas, ambas platicaron de sus relaciones y los ataques que diariamente reciben en redes sociales.



Mientras Yoss le pintaba las uñas, "La Chule" contó que la primera vez que viajó al extranjero fue con Luisito Comunica y su suegra. "Cuando viajé con él por primera vez, me di cuenta que era lo que me gustaba hacer. Tengo que agradecerle a él porque fue un gran novio que me enseñó mucho sobre viajar".

Luego Yoss se refirió a la relación "medio a distancia" que tenían Luisito y "La Chule".

Ya más adentradas en la plática, surgió el tema de vivir solas y fue ahí cuando Yoss indagó sobre la soltería de "La Chule".



“Cuando se hizo viral todo el desmadrito con tu novio, bueno exnovio, hay que aclarar que es exnovio, lo utilizaste para compartir cosas chidas”, dijo Yoss a "La Chule", quien afirmó con la cabeza el hecho.



El escándalo se desató en redes sociales por la supuesta infidelidad de Luisito Comunica a Cinthya, mejor conocida como “La Chule”, misma que quedó expuesta por “Rayito” en una dinámica con Lizbeth Rodríguez de “Exponiendo Infieles”.

