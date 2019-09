Lucía Méndez está con el corazón roto tras muerte de Camilo Sesto

View this post on Instagram

De verdad no tengo palabras para lo que le acaba de pasar a mi querido Camilo...?? Amigo, padrino en la balada, mi Chef (como lo decías en broma) siento una profunda tristeza por tu partida... ?Fuiste y serás una de las personas que más marcó mi carrera y mi vida...? Me conforta mucho saber que dejaste una gran huella y tus hermosas y geniales composiciones trascenderán por siempre....❤️ Queda perfecto un fragmento de tu hermosa composición "Algo de Mi" "Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti" Te amo mucho Camilo, te mando un fuerte abrazo hasta el cielo, amigo mío....❤️? #LuciaMendezOf #CamiloSesto