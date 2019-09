Mindhunter, ¿la mejor serie de Netflix?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La segunda temporada de la serie Mindhunter inspirada en los agentes del FBI que entrevistan a los asesinos más temidos mientras estos cumplen sus condenas en prisiones de Estados Unidos, es considerada como la mejor serie de Netflix, según los criticos.



En la serie, los agentes del FBI entrevistan a los criminales con el objetivo de establecer perfiles psicológicos, mismo que luego les serán de ayuda para detener nuevos crimilanes.

¿Qué la hace tan buena?

Al parecer, el alto grado de realidad es uno de los ingredientes de esta exitosa fórmula, además, el parecido de los verdaderos asesinos con los actores que interpretan es realmente impresionante.

Y es que la serie cuenta con lujo de detalles las entrevistas realizadas a los 36 presos. Durante las dos temporadas, se muestra la secuencia de visitas a los presos que permiten hacerse una idea de cómo eran esos personajes.

Otra de las razones es porque es dirigida por David Fincher, quien en ocasiones anteriores ha enamorado con series como killers: 'Seven', en 1995 y Zodiac', en 2007, entre otras.



A lo anterior se suma la presencia de un personaje que utiliza la psicología avanzada, pero quizá uno de los factores más interesantes es que muestra la realidad tal cual, no busca los finales felices como sucede en otras series, que por retener al televidente terminan modificando la realidad.

Por último diremos que su exquisita ambientación pone la cereza del pastel. El vestuario y los peinados de cada uno de los personajes es realmente detallado.