Sony: "La puerta está cerrada" para que Spider-Man regrese a Marvel

ESTADOS, UNIDOS.- Tras confirmarse en agosto pasado la noticia que Spider-Man ya no pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), el jefe de Sony Pictures aseguró este viernes que “la puerta está cerrada para su regreso”.



Fue a través de una entrevista con Variety que el director ejecutivo de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, confirmó la noticia, tras ser consultado sobre las negociaciones.



El ejecutivo dijo que “la puerta está cerrada por el momento”, tras haber pasado lo que califica de “algunas semanas interesantes” desde que saliera a la luz la noticia de la ruptura con Marvel.



Además, Vinciquerra mencionó que “la vida es bastante larga”, quizás dando a entender que no es imposible que en el futuro logren llegar a un nuevo acuerdo.



Por lo anterior, medios locales presumen que la negociación no sucederá pronto, lo que significa que es probable que al menos la versión de Tom Holland en el Hombre Araña no regrese al MCU.

Causas

Medios locales aseguran que Spider-Man salió del Universo Marvel debido a que Sony Pictures y Disney no llegaron a un acuerdo de producción y distribución de la película.



Además, afirman que Marvel Studios y Kevin Feige se encargan en parte del lado creativo de las películas en solitario de Spider-Man y su conexión con el MCU, llevándose un 5% de los beneficios de las películas y con la condición de poder usar al personaje en sus propios films.



Por otra parte, los rumores aseguran que ahora Disney quiere una distribución de un 50/50, mismo que representaría un cambio radical con el que Sony no estuvo de acuerdo, lo que ocasionó que Marvel Studios ni Feige participarán en las películas de Spider-Man.



Vinciquerra comentó que tuvieron “un gran recorrido con Kevin Feige en la realización de las películas de Spider-Man (...) intentamos ver si había forma de solucionarlo”, dijo.



El director ejecutivo de Sony comentó en la antes mencionada entrevista sobre el nuevo futuro del personaje que ahora solo estará a cargo de Sony.



“La gente de Marvel es genial, los respetamos mucho. Pero por otro lado, también tenemos gente genial en nuestro lado. Kevin no hizo todo el trabajo. (...) Spider-Man estaba bien antes de estas películas, ahora está mejor tras estas películas y en consecuencia tenemos nuestro propio universo (cinematográfico)”, finalizó.