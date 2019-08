Juan Gabriel: la herencia, nuevos hijos y una supuesta "resurrección"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tres años han pasado desde la muerte de Juan Gabriel y todavía hay peleas por herencia, nuevos hijos y una presunta resurrección del cantante.



Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila de Juan Gabriel, sigue siendo tendencia en varios medios a nivel internacional debido a los problemas que rodean su vida.



Con la muerte del "Divo de Juárez" vinieron varias teorías sobre si en realidad estaba muerto o no, pero fue en diciembre de 2018 cuando esta noticia tomó fuerza.

La supuesta resurrección

El representante del cantante, Joaquín Múñoz, aseguró el "Divo de Juárez" reaparecería, que podría ser en diciembre pero también sería en enero en la fecha de su cumpleaños, 7 de enero.



"Él me dijo que yo hablara con los medios y que les dijera que a ver si quieren que el 7 de enero sea día internacional de Juan Gabriel porque en México no hay, y para que también reaparezca", dijo en una entrevista con María Celete de Al Rojo Vivo.



Aunque Juan Gabriel no reapareció, Muñoz ha insistido en que el cantante está vivo y que ha podido conversar con él.

El representante de Juan Gabriel llegó al programa Intrusos para hablar sobre la reaparición de Juan Gabriel.

Ballata por herencia

Legalmente solo existe un heredero de todos los bienes de Juan Gabriel y es su hijo Iván Aguilera.



Sobre su herencia, el abogado del hijo del "Divo de Juárez", aseguró que el único que está en el testamento y tendrá la herencia del cantante, todos sus bienes, es su hijo Iván Aguilera Salas.



Con esto Joa Rosales y Luis Alberto, quienes después de su muerte confirmaron con una prueba de ADN ser hijos biológicos de Juan Gabriel, quedaron sin oportunidad de la herencia.



El abogado, informó hace unos meses que la propiedad principal de Juan Gabriel, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue habilitado como museo desde el 31 de mayo.



