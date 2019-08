Taylor Swift gana el premio al video del año en los MTV 

NEWARK, ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift se llevó el premio al video del año por su himno gay "You Need to Calm Down" en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs).



Los VMAs, que se celebraron por primera vez en Nueva Jersey cerraron con una excelente presentación de artistas del estado incluyendo Queen Latifah, Redman, Wyclef Jean, Naughty by Nature y Fetty Wap.



Swift arrancó los VMAs, luciendo un corsé dorado para interpretar “You Need to Calm Down", que incluyó un gran arcoíris detrás de ella. Después tomó su guitarra para tocar la balada "Lover", que da título a su álbum lanzado el viernes.



“Quiero decir que este es un premio votado por los fans así que primero quisiera decir gracias a los fans porque en este video se dijeron varias cosas importantes, el hecho de que votaran por él significa que quieren un mundo en el que todos sean tratados por igual”, dijo Swift al recibir el premio al video del año acompañada por varias de las personas que participaron en su video.

El video de "You Need to Calm Down", una canción de Taylor Swift contra los homófobos y la gente que la critica sin razón incluyó a varios famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y el elenco de "Queer Eye".

Antes de su lanzamiento Swift anunció que ella apoya la iniciativa de ley conocida como Equality Act que busca que se prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, embarazo, maternidad o alguna enfermedad.



"You Need to Calm Down" también se llevó el premio al mejor video con mensaje positivo. El multifacético Todrick Hall quien ha aparecido en algunos de los videos de Swift, incluyendo "You Need to Calm Down", recibió el honor.



Swift comenzó la noche empatada con Ariana Grande como la artista más nominada en los VMAs, que tuvieron como anfitrión al comediante y actor Sebastian Maniscalco. Al final Grande se llevó el premio a artista del año y también el premio a canción del verano por "boyfriend", su éxito con Social House.



Otros de los ganadores fueron Cardi B quien se llevó el premio a mejor video de hip hop por "Money", los Jonas Brothers que reclamaron el premio a mejor video pop por “Sucker” y Camila Cabello y Shawn Mendes quienes se llevaron el premio a mejor colaboración por “Señorita”, misma canción que interpretaron en la gala. Los Chainsmokers y Bebe Rexha ganaron el premio a mejor video dance por "Call You Mine".