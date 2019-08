Seguidores de Spider-Man firman peticiones para que siga con Marvel

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Tras el anuncio de la ruptura entre Sony Pictures y Disney, los seguidores de la película crearon una petición en Change.Org para que Spider-Man continúe en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La petición

Sony Pictures y Disney terminaron su asociación para co-producir películas de Spider- Man, acción que evitaría que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, produzca y tenga control creativo en futuras producciones del héroe neoyorkino.



La noticia fue tan devastadora para los fanáticos que tuvieron la iniciativa de crear una petición a través del famoso portal Change.Org, para que esto no ocurra.

Los seguidores del superhéroe han iniciado diversas peticiones para que el personaje se mantenga en el universo cinematográfico de Marvel Studios.





La petición “Keep Spider-Man with Disney and the MCU”, que traducido al español es “Mantengan a Spider-Man con Disney y el MCU”, ya cuenta con 93,944 firmas y esperan superar las 150 mil firmas para “cambiar el mundo”.



“Después de la noticia de que Sony se alejó de su acuerdo con Disney, no puedo en buena fe quedarme parado mientras Spider-man y sus fanáticos en todo el mundo se convierten en daño colateral. Spider-Man en el MCU ha traído algunos de los mejores momentos de la historia del cine moderno. SONY, debes abandonar esta propiedad o renegociar con Disney para mantener contentos a todos los fanáticos”, dice la petición.

VEA: Los dolorosos memes de Spider-Man tras la ruptura de Sony y Marvel

Divorcio de Sony y Disney

Los rumores apuntan que el divorcio entre las casas productoras ocurrió porque Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, y Alan Horn, presidente de Disney, no llegaron a un acuerdo en términos económicos sobre el futuro de la franquicia.



Spider-Man: Lejos de casa se convirtió en la cinta más taquillera de Sony con 1,110 millones de dólares en taquilla, superando apenas los números de 007: Operación Skyfall (2012).