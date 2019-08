Abogados de Bill Cosby piden anular la condena en caso #MeToo

Los abogados de Bill Cosby también dijeron que un fiscal de Montgomery decidió no acusar en 2005 al actor por falta de pruebas, una decisión que debería haber frenado cualquier investigación posterior. Foto: AP.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los abogados de la exestrella de la televisión estadounidense Bill Cosby pidieron el lunes a una corte de Pensilvania que se proceda a anular la condena a un mínimo de tres años de prisión, impuesta en un juicio emblema del movimiento #Metoo.



Bill Cosby, de 82 años, otrora considerado como la encarnación del padre ideal, fue declarado culpable en abril de 2018 por un juez del estado de Pensilvania (noreste) por haber drogado y agredido sexualmente a Andrea Constand hace 15 años.



Este proceso se anuló ya que el jurado no alcanzó un acuerdo unánime sobre el veredicto.

Figura de la emancipación de los negros estadounidenses, el actor fue declarado culpable y condenado a entre tres y diez años de prisión en un segundo proceso en el que cinco mujeres afirmaron haber sido víctimas de abuso por parte de Bill Cosby.

Anular la condena sería un golpe al #MeToo

Los abogados del actor, que no estuvo en la audiencia, declararon delante de tres jueces de apelación en Harrisburg, confirmó Andrew Wyatt, portavoz del actor.

Los letrados de Bill Cosby, básicamente, argumentaron que el juez no debió autorizar los testimonios de estas mujeres al considerar que sus casos no eran comparables a los de Constand, escribió el Philadelphia Inquirer, por lo tanto se debe anular la condena.



Los abogados también dijeron que un fiscal de Montgomery decidió no acusar en 2005 al actor por falta de pruebas, una decisión que debería haber frenado cualquier investigación posterior.

No hubo suficientes argumentos en juicio de Bill Cosby

Los magistrados cuestionaron en varias ocasiones los argumentos de los defensores del actor, informaron los medios.

Durante el lunes los jueces no comunicaron ninguna decisión al respecto y tampoco informaron de cuándo la tendrán.



"Cosby espera que la corte de apelación de Pensilvania reconocerá que no se benefició de un proceso justo e imparcial", declaró en un comunicado Wyatt.



La condena del actor se consideró como una gran victoria para el #MeToo. La decisión sobre si se va anular la condena o no, se conocerá más adelante.

