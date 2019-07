Kylie Jenner asegura que está mejor sin su mejor amiga Jordyn Woods

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Las declaraciones que nunca pensaste escuchar de la boca de Kylie Jenner sobre su extinta amistad con Jordyn Woods están hechas, es más, armó toda una polémica por lo fuertes que son.

La menor del clan Kardashian habló por primera vez sobre la traición de su mejor amiga Jordyn Woods, quien besó en la boca a Tristan Thompson, pareja sentimental de su hermana Khloé Kardashian.

Las declaraciones fueron hechas en el reality familiar Keeping Up with The Kardashians, en donde Kylie indicó: "Creo que todo esto debía suceder por una razón... por mí y por ella. En mi caso, (Jordyn) se había convertido en mi red de seguridad; vivía conmigo y lo hacíamos todo juntas. Sentía que, como ya la tenía a ella, no necesitaba a nadie más. Y ahora me doy cuenta de que había una parte de mí que necesitaba madurar y crecer en solitario", comenzó diciendo.

Kylie y Jordyn eran mejores amigas, a tal punto que Woods se mudó a casa de la joven millonaria. Tras la polémica, la empresaria decidió vivir sola.

"A veces hay personas que forman parte de tu vida durante momentos concretos por unas razones específicas, y después cada uno debe seguir su camino", reconoció Kylie.

Al conocer la noticia sobre la infidelidad, medios estadounidenses aseguraron que Kylie intentó defender a su mejor amiga sin importarle los sentimientos de su hermana.

¿Kylie ya encontró el reemplazo de Jordyn?

En los últimos días, Kylie se ha mostrado acompañada de la joven Anastasia Karanikolaou, por lo que muchos cibernautas aseguran que la rubia es la "la nueva Jordyn".

Recientemente las celebridades estuvieron de vacaciones en las islas Turcas y Caicos y todo quedó documentado en las redes sociales.