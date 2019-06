Jueza rechaza desestimar caso de abuso de Cuba Gooding Jr.

NUEVA YORK, HONDURAS.- Una jueza desestimó la solicitud de Cuba Gooding Jr. para anular su caso por supuesto manoseo y poder volver con su trabajo, argumentando que necesita tiempo para revisar los argumentos y que no quería tomar una decisión apresurada.



La jueza Keisha Espinal dijo que no fallaría sobre la solicitud del actor hasta el 14 de agosto, frustrando sus esperanzas y las de sus abogados de acallar rápidamente los cargos de dos semanas por presuntamente haber manoseado a una mujer en un bar en Nueva York, algo que él niega.



Los próximos proyectos del astro de "Jerry Maguire" laureado con un premio Oscar podrían peligrar si el caso se extiende y debe trasladarse entre su casa en Hollywood y un tribunal en Manhattan para las audiencias y un juicio, argumentó el abogado defensor Mark Heller.



"La vida del señor Gooding está en pausa", dijo Heller a Espinal durante la audiencia de 10 minutos. "Es urgente que este asunto se desestime tan pronto como sea posible".



Rodeado de cámaras afuera de la corte, Gooding sonrió y asintió cuando alguien le preguntó si cree que su caso eventualmente será desechado. No hizo declaraciones sobre el proceso. Espinal le ordenó volver para la audiencia de agosto.



Mientras Gooding esperaba su auto, un transeúnte le gritó "¡Muéstranos el dinero, Cuba!", una referencia a su papel en “Jerry Maguire”.



Gooding, de 51 años, está acusado de poner su mano en el pecho de una mujer de 29 años y estrujarlo sin su consentimiento en el Magic Hour Rooftop Bar & Lounge cerca de Times Square el 9 de junio. La mujer dijo a la policía que creía que Gooding estaba ebrio.



Gooding fue arrestado cuatro días después, tras entregarse a las autoridades. Se declaró inocente de manoseo forzado y abuso sexual en una lectura de cargos nocturna y fue liberado bajo palabra tras haber pasado unas seis horas bajo custodia policial.



Podría ir a la cárcel de ser declarado culpable.



Gooding entró al juzgado el miércoles con un traje color carbón y lentes oscuros, y se paró entre sus abogados frente al estrado de Espinal para la breve audiencia.



La asistente del fiscal de distrito Jenna Long le dio a Espinal una declaración jurada de dos párrafos en la que la acusadora afirma que los detalles en su denuncia contra Gooding son verídicos. La jueza les dio a los fiscales hasta el 17 de julio para presentar una respuesta escrita a la moción de la defensa para que se desestime el caso.

La defensa le proporcionó a Espinal una copia del video de seguridad del bar la noche del supuesto incidente, imágenes que sostienen que exoneran a Gooding. Un ex detective de crímenes sexuales de Nueva York a quien Heller contrató para que analizara el video concluyó que el mismo no muestra a Gooding poniendo su mano sobre el pecho de la acusadora.



El video, que fue obtenido y publicado por TMZ el día del arresto de Gooding, muestra al astro poniendo su mano sobre o cerca de la pierna y el pecho de la mujer mientras están sentados en un sofá con la novia del actor entre ellos.



Gooding entonces parece tomar la mano de la mujer y llevársela a los labios, como para darle un beso, y se inclina hacia ella antes de que otro hombre aparece y habla con ellos.



En su moción, Heller puso en entredicho la credibilidad de la acusadora al decir que ésta ha escrito textos en un blog que muestran a una mujer con una "mentalidad aquejada de problemas".



Heller sostiene que la mujer, que no ha sido identificada por los fiscales, quiso vengarse al sentirse rechazada y despreciada por Gooding y su novia, quien le pidió que los dejara tranquilos tras haberla visto siguiéndolos.



"Existen razones convincentes que piden a gritos que este caso sea desestimado a la brevedad posible", dijo Heller a la jueza.