Príncipe William asegura que no tendría problemas con un hijo gay

LONDRES, INGLATERRA.- El príncipe William de Inglaterra dice no tendría ningún problema si uno de sus hijos resultara gay, aunque le preocuparía la reacción del público.



William hizo este comentario el miércoles mientras visitaba a un grupo no lucrativo en Londres que trabaja con jóvenes LGBT sin hogar o que viven en ambientes hostiles.



Un participante en la discusión de grupo en el Albert Kennedy Trust le preguntó: "Si tu hijo un día en el futuro te dijera, 'Oh, soy gay, oh, soy lesbiana' o lo que fuera, ¿cómo reaccionarías?".



William respondió que "obviamente no tendría el menor problema".



El padre de tres hijos dijo: "Me preocupa no porque ellos sean gay. Me preocupa cómo todos los demás reaccionarán y lo percibirán, y ellos sufrirían esa presión".