Ivy Queen arremete nuevamente contra Anuel AA

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Al parecer las discrepancias entre Ivy Queen y Anuel AA van para largo.

Hace unas semanas, Ivy Queen y Anuel AA tuvieron una intensa pelea en redes sociales luego que el puertorriqueño cuestionara el título de reina del regueton que ostenta la cantante. Fue todo un drama, en el que hasta Karol G, novia de trapero tuvo que salir a defenderlo.

Recientemente el tema volvió a ser noticia, luego que la intérprete brindara unas declaraciones en las que indicó sentirse feliz por que sus fans salieron en su defensa, luego que Anuel AA la atacara.

“Eso es lo lindo. Lo lindo es que yo no he tenido que abordar el tema porque un pueblo gigante se ha avalanchado en las redes, en todos lados. Es un pueblo que sabe que existe una Queen de antes y después de las redes. O sea, que cuando me han abordado del tema, que premio más grande que sea la gente que salga a abordar el tema o en defensa que yo misma”, así lo manifestó en el programa radial de Enrique Santos.

Sin embargo, en sus declaraciones "La Caballota" vio la oportunidad para hablar sobre Anuel AA y Karol G, y el comentario no fue nada alentador para el cantante de "Bebé".

“Sinceramente no me sé ninguna canción de él (de Anuel), de corazón. De su novia sí, pero de él no me sé ninguna. Tengo otro tipo de gustos. Vengo de la época de Liricistas, vengo de la época de Don Omar, de Tito el Bambino, Héctor (el father)”, puntualizó Ivy Queen dejando muy claro que los temas de Anuel AA no se encuentran en su repertorio musical.

