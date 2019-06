Revelan el nombre de la mujer con la que el príncipe Harry habría engañado a Meghan Markle

LONDRES, REINO.- Medios internacionales revelaron este jueves el nombre de la mujer con la que el príncipe Harry habría tenido una relación cuando era novio de Meghan Markle, horas después de conocerse los fuertes rumores.



El periódico británico The Mail On Sunday mencionó que se trata de Sarah Ann Macklin, una modelo y nutricionista.



El famoso diario reveló que el príncipe Harry tuvo citas durante junio y julio de 2017 con la joven, después de conocerla en una fiesta.



"Les presentaron en un evento. Ella se sintió muy halagada por la atención que le prestó y tuvieron unas cuantas citas. Continuaron viéndose, pero eran bastante diferentes. Lo suyo acabó cuando él se fue en agosto a África durante un mes", dijo un amigo de la joven a The Mail On Sunday.



En ese entonces se conoció de la relación del príncipe Harry con Meghan, quienes un año después se casaron y ahora tiene un hermoso hijo.