Kim Kardashian revela el supuesto nombre de su cuarto hijo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian ha dado mucho de que hablar en redes sociales tras supuestamente revelar en un tuit el nombre de su nuevo bebé.

El pasado sábado, cuando la empresaria y estrella televisiva habló por primera vez acerca del nacimiento de su cuarto hijo en Twitter, compartió varias fotografías del baby shower organizado una semana antes del nacimiento del bebé, al despedirse de sus fans Kim incluyó un osito que la gran mayoría de sus seguidores interpretó como un guiño a su recién nacido.

Según sus seguidores Kim Kardashian habría anunciado en un tuit. “Estaba preocupada por nada porque es el bebé más calmado y tranquilo de todos y todo el mundo lo quiere muchísimo”.

Siguiendo las pistas que Kim ha dado en sus redes sociales, muchos han llegado a la conclusión que el niño podría llamarse "Bear West Kardashian” o Teddy Bear (osito de peluche) o incluso Cub, que se traduciría como osezno.

Pues Kim en todas sus publicaciones relacionadas al bebé ha colocado el emoji del osito y Chicago Bears es el equipo de fútbol americano de la ciudad en la que nació Kanye West, y el nombre de su segunda hija es Chicago,con la que Kim ha dicho que se parece el bebé, por lo que esta teoría del supuesto nombre del bebé ha tomado fuerza entre sus seguidores.

We celebrated our baby boy about a week ago and now he’s here! He’s so perfect! Here are some pics of my CBD baby shower. I was freaking out for nothing because he is the most calm and chill of all of my babies so far and everyone loves him so much ? pic.twitter.com/bYH1E2WXHY