Actor de Thor, Chris Hemsworth, sorprende bailando La Bamba

LOS ÁNGELES ESTADOS UNIDOS.-Muy dios podrá ser, pero Thor no se pudo resistir a "La Bamba" durante un almuerzo en México con los protagonistas de Avengers.



Chris Hemsworth durante las filmaciones de Endgame compartió con Hulk, Iron Man, Antman y otros superhéroes y al escuchar el tema de Ritchie Valens mostró sus dotes para el baile.



Tras el divertido momento el actor solo se limitó a decir: “¿Qué puedo decir? La música se apoderó de mí”.



Fue el mismo Hemsworth quien compartió el video.



En las imágenes se observa a Robert Downey Jr., Paul Rudd, Karen Gillan, Don Cheadle, Jeremy Renner y Mark Ruffalo.



El video ha sido reproducido al menos dos millones de veces en apenas horas de ser publicado.

Flashback to a little lunch @RobertDowneyJr threw while we were shooting @Avengers. What can I say, the music took hold of me...???‍♂️ @ChrisEvans #paulrudd @Renner4Real @Russo_Brothers @MarkRuffalo #scarlettjohansson pic.twitter.com/UfzHPxRsMY