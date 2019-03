Salvador Madrid

Tegucigalpa, Honduras

Para inaugurar su colección “Anábasis”, dedicada a voces trascendentales de la poesía contemporánea, la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras publicó la antología de poesía “Asamblea”, del gran poeta español Juan Carlos Mestre.



El libro se presentó durante el Festival Internacional de Poesía Los Confines 2018, en Gracias, Lempira. El autor también hizo un recital en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa.



Mestre es uno de los grandes poetas de nuestro tiempo; su obra no solo es la representación de una estética, es convicción y manifiesto de la memoria y la resistencia que no disimula su afilada incomodidad para cuestionar el poder y todo aquello que hiera la armonía natural de cuanto existe. Un poeta amado en América, esencial para la generación de Paispoesible en Honduras, con quienes ha mantenido una estrecha relación literaria y política.



“Asamblea” reúne 69 poemas, cada uno magistral, lleno de la audacia verbal característica del autor: imágenes osadas que abrazan el creacionismo orgánico, referencias cultísimas y la elevación de historias sencillas que son lecciones de vida.



Poesía que huye del escapismo y acude a validar su lenguaje en el lenguaje universal y antiguo de la gran tradición: el lenguaje del viento, de la noche, de la inocencia, de la necesidad, de la insistencia para dignificar la vida humana, sus oficios, sus dilemas y sus rituales.



De cada poema del libro podríamos escribir una reseña o un tratado; su inagotable riqueza puede ser apreciada desde cualquier tipo de análisis. Es así cuando la poesía es trascendente y no ocupación de la podredumbre disfrazada con el desinfectante que oculta el olor de la falsedad que nos dan por buena literatura en este tiempo confuso.



Carlos Ordóñez ha realizado un trabajo de lujo como editor de “Asamblea”; el director de la Editorial Universitaria, Evaristo López, se lleva el mérito de darle un magnífico lugar a la poesía universal como corresponde a una casa de estudios superiores; y los lectores guardarán en su memoria ese llamado que Mestre hace desde su poesía a ser asamblea para enfrentar el miedo de nuestro tiempo: “Hablo contigo, ignoro dónde estás, hacia qué luz busca mi ser el eco en que te escucho".