Productora de “Roma” podría hacer historia en los Oscar 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Gabriela Rodríguez supo desde muy temprano que tenía algo especial en sus manos; por más que sea llevaba más de una década trabajando con el meticuloso y exigente Alfonso Cuarón y conocía desde adentro su trabajo.

Lo que la productora venezolana jamás anticipó fue el recibimiento universal que “Roma” ha tenido.



“Pensé que en Latinoamérica iba a tener un impacto interesante, pero no pensé que iba a llegar al mundo como ha llegado y mucho menos que las academias y los gremios la reconocerían de la manera que la han reconocido”, dijo Rodríguez en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press.

“Yo nunca dudé que la película fuera espectacular... Para mí la gran sorpresa ha sido que en el mundo entero gente de cualquier lugar, de cualquier clase social, de cualquier etnia, se ha conectado con la historia”.



Rodríguez, de 38 años, llegará el domingo a los Oscar como la primera mujer latina nominada a mejor película, y se le asignan grandes probabilidades de ganar. Desde su estreno en agosto en el Festival de Cine de Venecia, donde se alzó con el León de Oro, “Roma” ha cosechado premios que incluyen el Globo de Oro a la mejor película extranjera y el BAFTA del cine británico tanto a mejor película como a mejor película en lengua no inglesa.