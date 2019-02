El músico R. Kelly es acusado otra vez de pedofilia

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un abogado dijo el jueves que tiene un nuevo video que muestra al músico estadounidense R. Kelly, ya acusado de pedofilia en el pasado, teniendo relaciones sexuales con una menor.



En un comunicado publicado en Twitter, el mediático abogado Michael Avenatti, quien defiende a la actriz porno Stormy Daniels en su litigio con el presidente Donald Trump, dijo que envió "esta nueva prueba de video que establece la culpabilidad" del cantante al fiscal del condado de Cook en Chicago, donde reside R. Kelly.



El cantante fue acusado de pedofilia y de agresión sexual desde hace décadas. En 2008, fue absuelto en un caso de pornografía infantil.



Según Michael Avenatti, este nuevo video de 45 minutos nunca se publicó antes. En él se ve, asegura, una relación sexual entre Robert Sylvester Kelly, su nombre real, y una niña "menor".



El abogado afirmó que quiere "llevar a este depredador ante la justicia".



Contactada por la AFP, la oficina del fiscal declinó confirmar o negar que se estaba llevando a cabo una investigación pero, según la revista The New Yorker, R. Kelly podría ser acusado y arrestado.



Según el canal de televisión CNN, que accedió al video, dos hombres aparecen en él.



"Se ve a un hombre desnudo que parece ser R. Kelly teniendo relaciones sexuales con la niña", describe el canal estadounidense.



"No es posible determinar su edad solo a partir del video", dice CNN, y agrega que el hombre desnudo que se parece a R. Kelly y la niña están hablando de los genitales de esta última diciendo que tienen "14 años".



R. Kelly se casó brevemente en 1994 con la joven estrella Aaliyah, de 15 años, cuyos padres cancelaron posteriormente el matrimonio. La cantante y actriz falleció en un accidente aéreo.



El nombre de R. Kelly saltó de nuevo a la palestra unido al escándalo tras la emisión a principios de año de un documental que lo implica en múltiples agresiones sexuales contra menores de 16 años.



La compañía discográfica Sony Music rescindió el contrato que tenía con el intérprete de "I Believe I Can Fly", al tiempo que una investigación se ha abierto en Nueva York.