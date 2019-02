Familia de Kevin Fret asegura que nunca extorsionó a Ozuna por vídeo sexual

SAN JUAN, PUERTO RICO.- La familia de Kevin Fret, el primer reguetonero abiertamente gay, habló por primera vez tras su asesinato en Puerto Rico a inicios de 2019.



En una entrevista para Primer Impacto, los padres y hermanos, aseguraron que Fret nunca extorsionó al intérprete de "Vaina Loca".



"Si tu me conoce a mí y tú me brindas a mí dinero, me dices que me vas a dar dinero ¿cabe alguna extorsión ahí? Ahí no hubo ninguna extorsión", expresó Hilda Rodríguez, la mamá del artista.



Afirmó: "Vivir una doble vida es lo peor del mundo, nunca vas a estar tranquilo con su consciencia".



Por su lado, su hermano Steven aseguró que si ambos tenían un acuerdo, entonces no se puede llamar extorsión.



Su hermana menor Doryann dijo: "Kevin podía ser un peleón, un loco, un mal hablado, pero Kevin era lejos de eso (extorsionador) y mentiroso mucho menos".



Ozuna aseguró que él no mandó a asesinar a su compañero de género por el vídeo sexual con el que supuestamente era extorsionado.

"El negrito ojos claros" confirmó la existencia de la película pornográfica en la que participó hace varios años y pidió disculpas a sus seguidores.



Conocen al asesino

"El Señor me lo había dicho en un sueño", expresó la madre del famoso, quien aseguró que le advirtió a Kevin en varias ocasiones que no viajara a Puerto Rico.



"Sí sé de la persona que hizo esto, que aparte de esto le pido al Señor misericordia por él", dijo la progenitora. Asimismo, dice que le pide a Dios para que nunca tenga tranquilidad el sujeto que le arrebató la vida a su hijo.



No obstante, decidió no hablar mucho sobre el tema y confirmó que están colaborando en las investigaciones de la policía.



Su hermano dejó entrever que se trató de un encargo, pero desconocen las causas.