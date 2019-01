Ozuna asegura que no mandó a matar a Kevin Fret, cantante de trap abiertamente gay

SAN JUAN, PUERTO RICO.-La polémica para Ozuna parece no terminar. Tras la divulgación de su vídeo íntimo, por el que pidió perdón a sus seguidores, ahora el cantante aclara rumores de una supuesta vinculación con la muerte de Kevin Fret, primer cantante de trap abiertamente gay asesinado el 10 de enero.

En una entrevista para el programa "La Comay", Ozuna negó rotundamente haber ordenado la muerte de Fret.

"¿Tú mandaste a matar a Kevin Fret?", preguntó la periodista, a lo que "el negrito de ojos claros" respondió:

"No mandé a matar a Kevin Fret, el señor Jesús lo sabes que está allá arriba y lo ve todo, el público lo sabe, la Policía lo sabe, no se me está vinculando con nada que tenga que ver con eso".



La reportera le interroga "¿La Policía de Puerto Rico nunca te ha vinculado, ni como sospechoso ni como persona de interés en el asesinato de Kevin Fret?".



"No, están especulando muchas cosas, tú sabes que a la gente en redes sociales le gusta especular muchas cosas, pero no me han vinculado con el asesinato de Kevin Fret", respondió el cantante.

Los rumores que vinculan a Ozuna con el asesinato de Kevin, empezaron luego que la Policía durante la investigación, revelara que el ahora occiso usó el vídeo íntimo de Ozuna para chantajearlo por dos años.



Durante la entrevista, Ozuna también reveló que el vídeo íntimo con el que Fret le estaba chantajeando es el mismo que recientemente salió a la luz. Era un vídeo público, no era algo que él tenía de manera privada.