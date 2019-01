Kevin Hart reitera que no presentará los Oscar

En esta foto del 11 de diciembre del 2017, Kevin Hart llega al estreno de 'Jumanji: Welcome to the Jungle' en Los Ángeles.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Kevin Hart reiteró que no será el maestro de ceremonias de los Premios de la Academia.



"No", fue su respuesta cuando le preguntaron el miércoles en el programa de ABC "Good Morning America". Hart dijo que ya es demasiado tarde como para prepararse.



Agregó que es "difícil predecir qué puede pasar", pero que no quiere que "la gente piense que hay algo entre la Academia y yo".



La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no ha nombrado a un reemplazo para su gala del 24 de febrero desde que Hart se retiró como anfitrión días después de haber sido anunciado el mes pasado cuando algunos tuits homofóbicos que hizo hace una década reaparecieron.



A principios de esta semana en su programa de radio "Straight from the Hart" en Sirius XM, se volvió a disculpar con la comunidad LGBTQ.



En “Good Morning America” dijo que no dará más explicaciones. Está todo dicho, expresó.