Chayanne: “Espero que el público me acompañe a cantar y a bailar"

Tegucigalpa, Honduras

Fiel a su raíces musicales y con la amabilidad y carisma de su personalidad, Chayanne, uno de los astros de la música latina, llega a Honduras este 16 de diciembre. El cantante nos visita en esta ocasión para presentar “Desde el Alma Tour”, y en exclusiva para EL HERALDO nos cuenta todos los detalles de este esperado show.

¿Qué podemos esperar de Chayanne en esta nueva gira? Emociones, alegrías, ritmo, baladas románticas, espero que el público me acompañe a cantar y a bailar, vamos a pasarla bien.

¿Cómo se preparó para este show? Independientemente de mi rutina de gym y alimentación, la gira llevó más de un año de preparación, desde la primera reunión con mi equipo para empezar a ver alternativas, durante el proceso se van variando las ideas, los conceptos, hasta que finalmente las piezas encajan, es un gran esfuerzo a todo nivel de preparación, pero cuando veo todo el apoyo en todas partes, me siento más que agradecido y feliz.

¿Cual ha sido la clave para mantenerse fiel a su estilo, a pesar de las nuevas modas musicales? Creo que la constancia es la clave, llevo muchos años y mi gente sabe que me gusta tanto el romance de las baladas como el ritmo y esa combinación me ha hecho ser quien soy. Hoy día hay nuevos géneros, por supuesto, la música tiene que evolucionar, pero dentro de todos los cambios me he mantenido, me encantan los nuevos ritmos, los escucho y sé que en esta industria hay espacio para todos.

¿Qué extraña del Chayanne de inicios de carrera, en donde no había redes sociales y no se consumía música por streaming? Era diferente llegar a un país y hacer conferencia de prensa para que la gente supiera que habías llegado, muy diferente a hoy en día, cuando por redes sociales todo se sabe y se comunica al instante. Es buena la tecnología, hace que vivamos todo al día.

¿Cuáles canciones no pueden faltar en el repertorio y cómo fue el proceso de selección de los temas para este espectáculo? Las que siempre me piden, “Torero”, “Dejaría todo”, “Provócame”. El proceso es largo porque hago muchos setlists antes y voy cambiando, subiendo, eliminando, cambiando de orden, hasta que finalmente quedó la actual, espero les guste.

¿Qué recuerdos tiene de Honduras desde la época en que vivió por acá hasta su último show? Yo siempre guardo los mejores recuerdos, todos los países del mundo tienen su encanto, pero lo que sobre todo los hace especiales es la gente, ese cariño, ese abrazo.

¿Cuál es la invitación final que hace Chayanne a los lectores de EL HERALDO para que no se pierdan este show? Vamos a hacer una fiesta y no quiero que se la pierdan, tienen que ir a disfrutar y a bailar y a cantar conmigo, yo estoy listo.

Un artista de altos quilates

Sin duda alguna, Elmer Figueroa Arce, su nombre verdadero, ha sabido conquistar al mundo por su carisma, bailes, educación, canciones y labor altruista, al grado de haber sido reconocido el 7 de abril en Miami por Greater Miami & The Keys, una división de la Cruz Roja Americana, con el reconocimiento Crystal Cross por su labor humanitaria en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Chayanne es uno de los artistas pop más influyentes de su época y embajador de la música y la cultura latina en todo el mundo. No solo canta, ha aparecido en telenovelas como “Volver a empezar” junto a la mexicana Yuri y “Provócame” en Argentina; y quizás la cinta más exitosa en la que ha aparecido fue junto a la actriz y cantante norteamericana Vanessa Williams, Dance With Me. Tras haberse presentado en diversos países de Latinoamérica con la gira “Desde El Alma Tour” como Costa Rica, México y Chile, y en ciertas ciudades de Estados Unidos, el boricua anuncia que llega este domingo a Tegucigalpa con el patrocinio de EL HERALDO. La presentación será en el Estadio de Atletismo de la UNAH. Luego de su paso por el país, el artista tendrá un 2019 bien ocupado, ya que tiene fechas en Estados Unidos y Canadá