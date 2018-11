Maluma: "Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso"

ESTADOS UNIDOS.- Tras ser fuertemente criticado por la cantante estadounidense, Madonna, el reguetonero Maluma reveló el por qué de sus constantes cambios de look.

En una entrevista con el programa "Lo sé todo" el cantante afirmó que el cambio en su cabello se debe a que no soporta tener el mismo peinado por más de 15 días.

“Claro, a mí me encantan los cambios. Yo soy fanático del cambio y de la evolución, para mí eso siempre ha representado mi carrera musical. En lo personal, la forma de vestirme y hacer música, todo ha sido una evolución constante”.



Agregó: “Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso (…) Se me vea bien o se me vea mal, es un cambio y es evolución”.



El cantante ha sido fuertemente criticado por su nuevo estilo en el cabello, lo que también generó burlas y hasta memes en las redes sociales.