Katy Perry decide alejarse del mundo de la música por tiempo indefinido

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ha pasado ya una década desde que Katy Perry sorprendiera al mundo con su éxito I kissed a girl. Desde entonces, la cantante se ha convertido en una de las grandes estrellas de la escena pop mundial.



Después de este ascenso vertiginoso, y tras más de un año inmersa en el Witness: Tour, parece que Perry ha decidido tomarse un descanso.



“Sabía lo que quería hacer desde que tenía 9 años, así que todo lo demás se volvió secundario. No presté atención a nada más que mis habilidades. Pero ya no me siento como si estuviera jugando; simplemente me siento una artista. Creo que no tengo que demostrar nada, lo que es un sentimiento liberador”, mencionó la intérprete de Bon Appétit.



Asimismo, reveló que ha tenido que afrontar muchas críticas destructivas y el poco éxito de su disco Witness.



“He trabajado mucho para mejorar mi salud mental, mi parte emocional y espiritual”, contó Katy Perry.



Finalmente, señaló que su familia y su novio Orlando Bloom la han apoyado bastante.



La cantante estadounidense. Tiene 4 trabajos discográficos y el más reciente es Witness (2017). Roar es su tema bandera: su videoclip en YouTube tiene más de 2, 600 millones de vistas.



Firework y Dark Horse también son otros de sus hits. Ha ganado decenas de premios en muchísimos eventos, pero hasta ahora no ha conseguido un Grammy.