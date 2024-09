“Guardar silencio, nadie se mueve”: Así es la vida en la megacárcel de Bukele

1 San Vicente, El Salvador.- “Hay incentivos para que los niños que van entrando a la pandilla se sientan orgullosos, les compramos zapatos, celulares, les damos armas para que sientan que son respetados”, confesó Alex Ábrego, cabecilla activo de la Mara Salvatrucha (MS-13). 2 El pandillero, preso en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) desde 2022, carga sobre su espalda con un historial criminal de asesinatos, asaltos, violaciones y extorsión que logró acumular en sus 32 años como participante de una de las pandillas más violentas de El Salvador.

3 En el pasado entró y salió de las cárceles en diferentes ocasiones, aprovechándose de negociaciones como el “pacto de sangre” que se firmó el 8 de marzo de 2012 entre los peligrosos Barrio 18 y la MS-13 con la complicidad de Mauricio Fúnes, expresidente salvadoreño. 4 La última captura ocurrió en 2022 en Guatemala, donde se refugiaba bajo la imagen de un pastor. Cinco años antes, en 2017, había sido atrapado 20 días después de salir de prisión —irónicamente— en San Vicente, el departamento donde ahora se levanta Cecot, la megacárcel donde cumple cadena perpetua. 5 Actualmente, sus ideas de salir de la cárcel están esfumadas, se le mira vacío, acabado, pero esta condición no le impidió, a petición del gobierno de El Salvador, brindar una entrevista a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, que ingresó al enorme presidio para conocer las condiciones de vida de estos prisioneros. 6 A continuación, la entrevista íntegra:

7 ¿Cuál es su nombre y con alias se le conoce? 8 Me llamo Alex Alfredo Ábrego Ábrego, alias “Gufy”. 9 ¿A qué estructura criminal pertenece y desde cuándo? 10 Empecé en el año 1993; un aproximado de 31 a 32 años.

11 ¿Qué delitos ha cometido por la MS-13? 12 Tenemos que meternos en todas las cosas delictivas que nos soliciten como crímenes, homicidios, narcotráfico, secuestros, violaciones, extorsiones, aunque no quieras tienes que asumir algún puesto porque así te lo demanda la pandilla y si quieres tener mando en la organización por tus acciones te van ascendiendo. 13 ¿Qué recibes a cambio? 14 Teniendo respeto, te dan al mando un grupo de personas que puede ser general que se llama clica, programa, zona o barrio, en general que tienes influencia nacional e internacional.

15 Tomando en cuenta que eres un pandillero viejo, ¿te imaginaste que lo que iniciaron en los noventa iba a crecer tanto en El Salvador? 16 Nunca pensamos eso, pensamos que nuestro hobby era algo de juventud, algo pasajero, luego las cosas cambiaron, la violencia creció, se expandió a nivel mundial creo y nunca pensamos que llegaría a ser la pandilla que es hoy, aquella era una pandilla de jóvenes que nos acompañábamos entre los amigos de las colonias, caserío o pueblo. 17 ¿Tienes familia?, ¿son miembros activos de la MS-13? 18 Sí, tengo, mis hijos gracias a Dios no están involucrados en pandillas porque yo he sido lo que he sido, pero nunca deseo que mis hijos sean lo que yo soy, no deseo eso para mis hijos y para nadie más, que viva lo que yo vivo. 19 ¿Crees en Dios?, ¿cómo consideras tu relación? 20 Sí, creo en un Dios, le he pedido perdón a Dios, él me ha perdonado, nuestro señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz del calvario, mis pecados han sido limpiados y hoy me siento libre y le pido perdón a Dios, hoy le puedo decir a cualquiera que no confíen.

21 ¿Cómo es el trabajo de un marero con los jóvenes? 22 La verdad es un trabajo de un pandillero reclutar miembros y llevarlos a ser buenos soldados en la estructura criminal, los buscamos desde 13 años, tenemos que buscarlos, instruirlos y prepararlos en todo ámbito tanto teórico como práctico, teórico todo lo de pandilla y práctico es mandarlos o llevarlos al terreno de fuego a que controlen una cancha o un territorio. 23 ¿Cómo los convencen de ser parte de su estructura? 24 La pandilla lo que hace es trabajar al joven y el joven, él mismo, se rebela contra sus padres. Es como una manipulación, hay incentivos que se sienta orgulloso por lo que es, por lo que hizo, darle las cosas que necesita, como comprarles zapatos, darle un teléfono, darles un arma de fuego, que se sienta que vale que tenga respeto y crédito por formar parte del grupo. 25 ¿Ustedes violan a las muchachas y las obligan a ser sus mujeres? 26 Tal vez en algunos sectores, en otros no, dependiendo la persona que esté a cargo de la colonia o del pueblo o departamento, la clica, el programa o zona, o el barrio en general. Yo lo que les puedo decir, y como siempre lo he dicho a la niñez, juventud y adolescencia y al mundo entero, porque no solo son los jóvenes o niños, sino mucha gente que anda metido en problemas, pues tenemos el caso en las pandillas que tenemos personas adultas y se han metido de 30 a 40 años. No se metan a estas cosas porque las consecuencias son graves.

27 ¿Qué significa la MS-13 para usted? 28 La MS-13 espiritualmente significa muerte segura, porque todo el que entra a esta organización se muere, bien en manos de la misma pandilla, en manos de la seguridad del país o en manos de grupos que se levantan en contra de las pandillas o pandillas rivales de una forma u otra es muerte segura, entonces eso significa espiritualmente la MS. 29 ¿Dónde estaría usted este día si no existiera el Cecot? 30 Tal vez si estuviera antes de conocer a Cristo estuviera muerto, seguro que estuviera muerto, pero vino Cristo a morir por nuestros pecados. 31 ¿Se arrepiente de lo que hizo? 32 Hoy es diferente, tal vez no es justo, me equivoqué cuando era joven y estas son las consecuencias de vivir en Cecot y la verdad, aunque no me guste, tengo que aceptar mi error que me equivoqué.

33 ¿Cómo son las autoridades en Cecot? 34 Primero respetar lo que las autoridades tienen establecido, todos los lineamientos tenemos que respetarlos nos guste o no, queramos o no, tenemos que someternos como cristianos, primeramente a Dios y, luego, a las leyes terrenales que son puestas en la tierra, acoplarnos a lo que el sistema penitenciario y seguridad. 35 ¿Cómo es la rutina? 36 Conteo a las 6:00 AM, formación para los alimentos a las 7:00 AM, guardar silencio y respetar de las 8:00 AM hasta las 6:00 PM, luego a mediodía, si hay programas respetarlos, como salud, educación, luego a media formar para los alimentos, conteo a las 5:00 PM, luego cenar, luego un poco de relajamiento en el aposento, después silencio, nadie se puede mover, cada quien en su cama y al siguiente día la rutina de nuevo con una ducha fría.

37 ¿Y la alimentación? 38 Aquí no es un restaurante de lujo, aquí es arroz, frijoles, dos tortillas y café y en la tarde atol, tres veces por semana huevo duro y dos veces por semana pan dulce, esa es la alimentación de nosotros. 39 ¿Se beneficiaron las pandillas de los gobiernos salvadoreños? 40 Ha habido políticas entre pandillas con el Estado salvadoreño en los tiempos de Arena (partido político de derecha), FMLN (izquierda), a las pandillas se les ha pedido favores y a cambio de incentivos los hacíamos.