2024 se avizora como un año difícil para la libertad de expresión y prensa

Igual, los informes internacionales de Reporteros sin Fronteras, de Naciones Unidas y de la organización Human Rights Watch no son nada alentadores en cuanto a una mejoría de ese clima hostil contra la la prensa y la defensa de los derechos humanos.

La Policía afirmó que investigan el caso, aunque no han dado detalles al respecto.

Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, expresó que la libertad de expresión no funciona cuando existe un alto porcentaje de casos en la impunidad o sin resolver. La impunidad es un fenómeno que se suma a otros conflictos sociales que afectan al país como, la violencia, la inseguridad y la corrupción, añadió.

Los informes internacionales revelan que el 2023 fue un año complejo en materia de libertad de expresión, ya que funcionarios del gobierno no solo atacaron a la prensa, sino que también atentaron contra el derecho de manifestación, al ordenar se investigara una marcha que se realizó en la ciudad de Choluteca en noviembre de 2023.

Las denuncias de comunicadores del interior del país también indican el nivel de hostilidad de que son víctimas por parte de las autoridades municipales poco tolerantes a la crítica.

El comunicador Erikc Cruz, quien es propietario de su proyecto periodístico ProTV Digital relató que hace unos días le preguntó a un regidor municipal de Santa Rosa de Copán, sobre el cambio de uso de suelo, pero no obtuvo ninguna respuesta. No obstante, en una reunión de corporación el regidor municipal amenazó con querellarlo.

Cruz, al igual que otros comunicadores de la zona, también han denunciado ante las organizaciones de derechos humanos las amenazas que reciben desde la Alcaldía Municipal.

“Soy víctima de calumnias, falsos testimonios. El alcalde anda diciendo que yo lo estoy extorsionando. Cuando saco una denuncia me acusa diciendo que yo ando buscando pauta publicitaria o es porque yo le estoy pidiendo dinero, cosas que no son ciertas”.

EL HERALDO contactó a Aníbal Erazo, alcalde de Santa Rosa de Copán, quien en una llamada telefónica sostuvo: “Yo en Santa Rosa me llevo bien con toda la prensa, lógicamente con algunos no me llevo bien”.

Sobre las amenazas a los comunicadores expresó: “primero hay que ver si son periodistas o son vividores de la comunicación o extorsionadores porque aquí en Santa Rosa hay gente que agarra un teléfono celular y anda entrevistando y lo ponen en las redes sociales y empiezan a extorsionarlo a uno”.

Similar situación vivió el año pasado el comunicador social José Roberto Mejía, quien dirige un programa de noticias en la empresa de televisión TLS, en Siguatepeque, Comayagua. Después de varios roces verbales con el alcalde Asley Cruz.

Mejía se sorprendió el 1 de diciembre cuando le llegó una “citación” que le hacía el asesor legal de la alcaldía exigiéndole que se presentara a la oficina legal de la Alcaldía Municipal de Siguatepeque el lunes 4 de diciembre a las 2:00 de la tarde. “Lo anterior para conversar temas de relevancia sobre esta administración y así ayudar a aclarar cuestiones particulares y sociales”, dice la citatoria, que el comunicador ignoró y denunció al Conadeh