Instituciones, en deuda con necesidades de la población

EL HERALDO Plus analizó los resultados de las instituciones, partiendo de las principales promesas de sus funcionarios. En la mayoría de casos no han logrado cumplirle a la población.

A dos años, Honduras sigue viendo un panorama gris, especialmente cuando a finales de 2023 un total de 13 instituciones resultaron aplazados y 16 aparecen en rango medio tras ser evaluadas por la Dirección de Gestión por Resultados en Consejo de Ministros. La medida más inmediata de Castro fue cambiar a varios funcionarios de sus puestos, aunque “podemos tener un cambio de un ministro, pero eso no quiere decir que se van a entregar servicios de educación de calidad, o se van a tener mejores hospitales, o se va a tener más capacidad para producir energía. Son problemas muy estructurales, que implica no solamente un cambio de una cabeza, sino también un cambio de una cultura de cómo manejar un Estado”, recordó el analista Lester Ramírez.

Algunas instituciones han tenido aciertos y también desaciertos durante estos dos años de gestión, mientras que otras no han podido cumplir su función natural.

Un ejemplo claro es la Secretaría de Educación, que su titular, Daniel Sponda, prometió que los niños recibirían 200 días de clase, merienda escolar y que pondría en orden el conflicto de las plazas docentes.

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en 2023 los escolares solo recibieron 152 días de clases, pues entre el retraso para iniciar el año lectivo y los feriados programados se perdió más de un mes.

Sobre la merienda escolar, EL HERALDO Plus, a través de una solicitud de información pública realizada al Programa de Acción Solidaria (Proasol), conoció que en 2023 llegó a 20,033 centros educativos del país, pero también hubo escuelas que no recibieron ayuda.Al ser consultada sobre la cantidad, Proasol contestó que solo Educación tenía la cifra, y que se debía “a que dichos centros no cuentan con código de centro y debido a que no tienen matrícula SACE”.