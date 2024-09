Director de Migración sobre tráfico de chinos: “Se presentó una denuncia ante MP”

Periódicamente se hacen investigaciones y revisiones de las personas beneficiadas por facilidades migratorias, además existe un compromiso con la institución que solicita la facilidad de comunicar al Instituto Nacional de Migración una vez que la persona salga del país, por lo tanto no podemos catalogar que una persona se quede de forma ilegal, puesto que nuestra visión esta enfocada en una migración ordenada, segura y regular.

En total se han firmado 580 autorización de ingreso sin visa, de las cuales yo he firmado 472 y el Secretario General 108

TEGUCIGALPA.- El ofrecimiento de sobornos por el otorgamiento de facilidades migratorias para que ciudadanos chinos puedan entrar a Honduras sin visa es un tema presente para Allan Alvarega, director del Instituto Nacional de Migración (INM). El funcionario conversó con la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus sobre la situación.

En lo casos en los que han existido actos al margen de la ley, inmediatamente se han puesto las denuncias pertinentes, recientemente se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un intento de soborno por estos casos, la cual se me puso en conocimiento de forma inmediata y se presento la denuncia para su investigación.

En ningún momento el Instituto Nacional de Migración brinda facilidades migratorias a personas primando determinado país de origen, siendo esto y las autorizaciones de ingreso sin visa se resuelven conforme a su ingreso y el cumplimiento de los requisitos preestablecidos en la Ley de Migración y Extranjería, en el Acuerdo No. 77-2023, así como las demás leyes y reglamentos preestablecidos.

¿Hay un interés particular en Migración de brindar facilidades migratorias a chinos o venezolanos?

¿Usted se responsabiliza por todas las facilidades migratorias que han salido en su gestión?

La gestión del Instituto Nacional de Migración no se ha visto empañada por cubrir o intentar cubrir cualquier acto de funcionarios o empleados que estén ligados con la corrupción, por lo tanto, hasta el momento las facilidades migratorias que se han autorizado han sido cumpliendo con los requisitos legales necesarios y se han tomado las medidas y mecanismos necesarios para rechazar el ingreso de personas que no cumplen con los requisitos y denegar las facilidades migratorias que no cumplan requisitos establecidos por la ley.

¿Usted tiene conocimiento de que su secretario general formó parte del Partido Nacional (censo) en el pasado y que trabajó en tribunal?

Tengo conocimiento que se desempeñó como escribiente y como secretario adjunto en los juzgados. No fue miembro del Partido Nacional, anda circulando un censo que pertenecía al Partido Nacional, pero yo tengo en mi poder el censo donde se acredita su militancia en el Partido Libre. En este caso, todos los funcionarios y empleados públicos estamos sujetos a investigación y responder por nuestros actos.

¿Se están realizando todas las facilidades migratorias en orden o priorizan unas sobre otras?

Las solicitudes de facilidades migratorias se atienden conforme a su orden de llegada sin interés alguno, salvo que sea por un motivo de extrema urgencia.

¿Rechaza usted extremos que se están pagando hasta 10 mil dólares para conseguirle facilidades migratorias a extranjeros?

Como director del Instituto Nacional de Migración, reitero firmemente mi compromiso en la lucha contra la corrupción, por lo que, en caso de cualquier denuncia que vincule algún funcionario o empleado a actos de corrupción o cobros ilegales lo remitiremos de forma inmediata a las autoridades competentes para su debida investigación.

¿En el acuerdo ejecutivo 77-2023 “Reglamento sobre el Régimen Especial de Autorización de Ingreso sin Visa”, detalla el artículo 3 que la autorización de ingreso sin visa solo la puede dar usted por su cargo y en la Ley de Migración y Extranjería artículo 8, numeral 1,6 y 24 le atribuye esa función a usted ¿Por qué le ha cedido esa atribución a su secretario general?

La delegación es una figura legal que es para ese tipo de casos y que se encuentra en la ley de la administracion pública.