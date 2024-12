16

Al cumplir su cuarto año como cadete se logró graduar en el primer lugar como subinspector de Policía y como licenciado en Ciencias Policiales, cumpliendo su primer sueño de ascenso.

Luego fue asignado a diferentes unidades policiales, volviendo como oficial a “Los Cobras”; estuvo en la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y ha salido a capacitarse a otras ciudades del mundo, llegando al rango de comisario.

“He viajado por el mundo capacitándome gracias a la institucionalidad, lógicamente, no he pagado nada porque no tengo dinero, con costo tengo un carro malito que está por allí, que no lo he ni reparado, no tengo casa, pero vamos trabajando siempre de la mano de Dios”, declaró a EL HERALDO Plus.