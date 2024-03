Más de L 781 millones invertidos en proyectos de viviendas abandonados por el gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras los funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se esmeran en revivir el perjudicial proyecto de Ciudad Mateo, miles de viviendas siguen abandonadas y deteriorándose, debido a que las autoridades no se han interesado en terminarlas.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que las familias vienen esperando desde el año 2021 por la vivienda prometida, ya que la mayoría quedaron en la calle con el paso de los fenómenos naturales Eta y Iota, que golpearon a Honduras en 2020.

Debido a una serie de irregularidades sobre la creación de la UCP, el Ministerio Público (MP) comenzó una investigación, no obstante, las obras han quedado inconclusas; las casas hechas se están deteriorando, muchos materiales se han arruinado y lo más doloroso es el sufrimiento de la gente.

Es de hacer notar que este es el único proyecto que no se ha detenido y la empresa ejecutara está invirtiendo sus propios recursos para terminar las 324 soluciones habitacionales contratadas y luego esperar el pago del gobierno.

Donde la paciencia se agota lentamente entre la gente, como en un reloj de arena, es en Olanchito, Yoro, debido a que las autoridades no terminan los proyectos para los afectados de Eta y Iota. Las personas ya han invadido los predios por algunos días.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó hasta el sitio donde se ejecutan las obras, encontrando una parte ya edificada, otras están en obra gris y una etapa en cimentación.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que en este proyecto hay varias viviendas terminadas y a otras les falta el techo, los pisos y las instalaciones eléctricas y de fontanería, además resta la pavimentación de las calles.

Fredy Tábora, ingeniero residente, declaró a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que las personas beneficiadas han solicitado una respuestas sobre si se van a terminar las casas.

Como estas son grandes comunidades, urge la instalación de escuelas. Un ejemplo claro es el Anexo Tulipanes de Villanueva, Cortés, donde los niños van a recibir clases en una carpa, donde no tienen ni pupitres, por lo cual, los padres de familia necesitan ayuda de quienes les quieran colaborar.

En Residencial Prados de Choloma no se les debe porque no han entregado las viviendas, mientras que en Olanchito los dos proyectos están detenidos porque no se les ha podido pagar, generando problemas de invasión y vandalismo, por lo cual se llamó a la Policía para que los desalojara.

Sobre el proyecto de Macuelizo, Santa Bárbara, refirió que ahí se asignaron las viviendas y las personas que las están ocupando ya son los dueños, porque ya tienen las llaves, que se las entregó el padre Leopoldo Serrano.

Sobre Lomas del Diamante, ubicado en la Aldea Santa Rosa, al sur de la capital, indicó que ese proyecto estaría siendo trasladado a la Secretaría de la Presidencia, no obstante, en ese dependencia informaron que ellos no han tomado el control de esas obras.