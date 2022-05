¿Cuántas promesas ha cumplido Xiomara Castro en los primeros 100 días de gobierno?

En la toma de posesión el pasado 27 de enero de 2022, la primera mujer presidenta, Xiomara Castro, dio un discurso de más de 40 minutos, en el que enumeró 21 promesas -22, para ser precisos- para realizar.

Castro especificó que algunas las cumpliría en sus primeros 100 días de gestión, tiempo que se cumple el próximo viernes 6 de mayo.

El equipo de EL HERALDO Plus midió la cantidad de propuestas cumplidas, las que no llegaron a concretarse y las que están en proceso. También encontró casos que fueron mencionado en su discurso pero no enumerados tácitamente entre sus prioridades.