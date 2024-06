Pero es falso. El hecho no ocurrió en Honduras, ni tampoco tiene que ver con aficionados del Olimpia. En realidad, ocurrió en Nigeria, durante un partido de fútbol. “Aficionado olimpista le roba celular a su propio compañero”, dice la publicación compartida 80 veces desde el 11 de junio de 2024.

No es en Honduras

Una búsqueda inversa a un fotograma clave del video en Google condujo a una publicación en YouTube , titulada “Roban el teléfono de un hombre nigeriano mientras grababa un partido de fútbol en un estadio”, con fecha del 11 de junio.

Además, al buscar en Google con las palabras clave en inglés “Nigeria + phone + gets stolen + while + recording + football match in stadium”, se encontró el mismo video en varias publicaciones de redes sociales (1, 2, 3).

Las entradas, difundidas desde el 11 de junio, sitúan la secuencia en un partido del fútbol de Nigeria, contrario a lo que afirman usuarios en Facebook.