Video de un perro rescatado de una inundación fue generado con inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra el supuesto rescate de un perro durante una inundación. La descripción de la publicación ubica la presunta acción en Honduras.

En las imágenes se observa al animal atrapado entre una fuerte corriente de agua, mientras una persona intenta acercarse para ponerlo a salvo.

Sin embargo, es falso. Se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica.

“Perrito se salva de morir tras crecida de quebrada”, dice textualmente la entrada del video difundido en TikTok, compartido decenas de veces desde el 4 de octubre de 2026.

En las últimas semanas, las lluvias han provocado inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos y otras afectaciones en diferentes zonas del país. Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha emitido distintos niveles de alerta en municipios considerados vulnerables.

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Uno de los episodios más recientes ocurrió en San Pedro Sula, Cortés, donde las lluvias del viernes 2 de octubre provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad y afectaron al menos a 230 familias. Las corrientes también dificultaron el tránsito y llegaron a arrastrar vehículos en algunas zonas, como informó EL HERALDO.

En el Distrito Central, las precipitaciones registradas el 3 de octubre también ocasionaron inundaciones repentinas, calles anegadas y un aumento en los caudales de ríos y quebradas.

Debido a las condiciones meteorológicas, Copeco declaró alerta verde para el Distrito Central y San Pedro Sula ante el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos.

Estas condiciones se suman a las afectaciones reportadas en septiembre en municipios como Las Vegas, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés, donde las lluvias provocaron inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, además de evacuaciones preventivas.

Por ello, las autoridades han recomendado a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.