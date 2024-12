10 preguntas y respuestas para entender el conflicto en Siria

Donald Trump ya dejó bastante claro la postura de Estados Unidos ante la situación de Siria con el siguiente mensaje en su propia red social llamada Truth Social: “Esta no es nuestra lucha”. Con esto dicho por parte del presidente electo, Estados Unidos no perseguirá intereses en una región tan polarizada por las varias milicias rebeldes enemistadas y potencias armadas cercanas como Turquía o Irán.

Esta pieza se elaboró mediante la interpretación de un conjunto de fuentes de portales de la talla de El País (España), New York Times en Español, BBC, swissinfo.ch, Associated Press (AP), etc., canales de notorio alcance y trayectoria de YouTube como Armapedia, Memorias de Pez, The Wild Project, VisualPolitik, Why Maps y Radar Geopolítico del doctor Alfredo Jalife.

También se implementó Inteligencia Artificial (NotebookLM) para ordenar y organizar la información.