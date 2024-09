Mayoría de crímenes contra ambientalistas en Honduras quedan en impunidad

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras es el país del mundo más peligroso para ser defensor de la tierra y del medio ambiente. Y no se trata de una frase para generar alarma, pues a nivel mundial tiene la tasa más alta de crímenes contra medioambientalistas por cada millón de habitantes. Además, la mayoría de los casos están en impunidad, según los reportes de la organización internacional Global Witness.

La ONG contabilizó 149 crímenes contra hondureños defensores de la tierra y del medioambiente entre 2012 y 2023, de los cuales 73 (el 49%) aparecían como “desconocido” o “sin dato”, lo que significa que no hay reportes de quién o quiénes pudieron estar involucrados en el asesinato.

“La justicia no está funcionando, por eso tenemos este montón de casos en impunidad porque no se enjuicia a los responsables, no se lleva a cabo una investigación y el Ministerio Público no está haciendo su trabajo”, condenó Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).

La periodista y defensora de derechos humanos aseguró que la justicia hondureña es precaria, pues “hay colusión de fiscales, jueces, policías, Ejército, que están involucrados en cuanto a tapar la responsabilidad”.

Cuestionó que no llevan a cabo la investigación debida, dilatan los procesos, dicen que había cámaras cerca de la escena —pero que no funcionaban— o que los testigos no querían hablar.