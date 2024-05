Madres ganan más espacios de trabajo en la empresa privada

Parada frente a una de las preclínicas del Hospital Escuela , doña Sonia contó entre lágrimas que para sacar adelante a sus dos vástagos no solo tuvo que trabajar como enfermera auxiliar, sino que puso un negocio propio.

“Ella me decía ‘mami, usted es una mujer guerrera’, sin embargo, la puse a estudiar en colegio privado y ella me dijo ‘mamá, yo voy a sacar las mejores notas porque usted se lo merece que le dé este regalo’”, contó la mujer de 54 años.

Los factores son múltiples, según Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), pero lo que no ha cambiado es que las madres hondureñas tengan doble o triple jornada: el trabajo remunerado en el lugar donde fueron contratadas, algunas también estudian y, sumado a esto, la labor que desempeñan en su propio hogar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Trabajar como empleadas domésticas ya no es la primera opción de las jefas de hogar en Honduras, pues el número de mujeres que laboran en la empresa privada aumentó considerablemente durante 2023.

Las cifras del INE dicen que en 2023 habían más de 811 mil jefas de hogar que trabajaban en el sector público, como doña Sonia; también en la empresa privada; eran empleadas domésticas ; contratistas dependientes o estaban inactivas (que no tienen un trabajo).

Vive en Krausirpi, una zona remota de Gracias a Dios. EL HERALDO Plus se la encontró en el Parque Central de Honduras, sentada mientras amamantaba a una de sus cuatro hijos.

Además, condenó que las mujeres que son madres asumen una doble o triple jornada porque “las mujeres no se desprenden de esa responsabilidad materna, donde siguen asumiendo la responsabilidad de hacer el almuerzo, de limpiar la casa, de planchar, de hacerle también el trabajo del hombre en el hogar”.

Que la mujer tenga un trabajo remunerado le da un poco de independencia, dijo Bohórquez, mientras lamentaba que, en muchos casos, no reciben la misma remuneración que los hombres aunque cumplan las mismas funciones y tengan la misma preparación.

La cifra de jefas de hogar que trabajaban por cuenta propia también venían en declive desde 2019, mientras que desde 2022 se reportó un aumento en los casos que no tenían un empleo.

El número de jefas de hogar laborando para la empresa privada venía en aumento desde 2019, aunque se desconoce cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en 2020 porque el INE no publicó cifras sobre el empleo por categorías en ese año ni en 2021.

Tenía 15 días en Tegucigalpa, pero esperaba que su esposo ajustara los cuatro mil lempiras de pasaje para regresar a su hogar.

“Ganamos 10 mil al mes”, dijo en voz baja, afirmando que con ese dinero junto con su esposo, que también trabaja en el campo, mantienen a su familia.

La mujer, apenas dando algunos detalles, contó sobre su extensa jornada laboral, pero con una sonrisa y la paciencia que solo una madre tiene, dijo que todo era por sus hijos.

“Es difícil porque para vivir, como somos pobres, uno tiene que buscar la forma de recoger un pistillo para poder salir”, mencionó.

Lesy no habló sobre los roles de género que vive con su pareja, aunque lo poco que respondió sobre su extensa jornada dejó pocas dudas que está en la lista de madres de familia que trabajan de forma remunerada y también ejecutan todas las labores del hogar.

Los niños, en muchos casos, según contó, quedan al cuidado de su mamá cuando ella se va a la finca a atender a los mozos, pero luego ella debe hacerse cargo.

Para Bohórquez, el que la mujer no se desprenda de la responsabilidad materna (aseo de la casa, cuidado de los niños, preparar la comida y atender a su esposo) es un problema social, pues cuando decide hacerlo es juzgada y señalada.

“A la mayoría de las mujeres se les sobrecarga este trabajo y, además, tiene que ir a dejar a los niños al colegio, tiene que estar pendiente de las reuniones, y si no asume esa labor son criticadas y son culpabilizadas, es decir, es una mala madre porque no viene a las reuniones, porque trabaja, porque se dedica más a su trabajo que a sus hijos, y no de la misma forma que a los hombres”, lamentó.