Romeo Vásquez Velásquez: "Conozco los problemas de Honduras, siempre soñé con ser presidente"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El golpe más duro en la vida no fue precisamente político para el general Romeo Vásquez Velásquez; sus ojos se enfrentaron al dolor en carne propia una fresca mañana de familia en una de sus haciendas de Olancho; el hijo mayor de su matrimonio madrugó ese día, con apenas cinco años, aprovechó el silencio de la casa, salió al jardín y no pudo resistir la tentación de explorar en una laguna cercana mientras sus padres descansaban.

En el desayuno la pareja preparó la mesa para compartir los alimentos, la madre buscó al pequeño en su cuarto pero no estaba, a partir de ahí la vida de la familia cambió: el primogenito del matrimonio no volvió a sonreír.

"Se fue a nadar y no nos dimos cuenta, pensábamos que estaba dormido, fue algo terrible, increíble, mi esposa lo fue a buscar y no estaba, hasta el sol de hoy lo sufrimos, era nuestro hijo mayor, mi esposa aún no lo supera, el tiempo da aceptación pero olvidar jamás", confesó Vásquez Velásquez.

Vida militar

El entrenamiento militar formó un caracter impecable del candidato del Partido Alianza Patriotica Hondureña, pero en los sentimientos manda el corazón.

Originario de Siguatepeque, hijo de un empresario de la madera y una empresaria de los tamales -así recuerda sus oficios con cariño-, Vásquez Velásquez creció bajo el amparo de una familia echada para adelante.

Educado bajo el rigor que solo daban los padres en el pasado, desde las 4:00 AM tenía que estar de pie para buscarle comida a los perros en el rastro, pues además de empresarios, su mamá lavaba y planchaba ajeno y su papá tenía una cría de perros de raza que vendía.

Estudiante ejemplar con limitaciones económicas, se desencantó por la propaganda televisiva de las Fuerzas Armadas en 1973, donde invitaban a los jóvenes a defender Honduras y buscar un mayor futuro.

El sentimiento militar estaba en auge en aquellos años pues la guerra del 1969 con El Salvador estaba fresquita en la memoria, sumado a las historias que le contaba su tío Julio Vásquez, hasta entonces el único militar de familia.

Con apenas 15 años se decidió, empacó maletas, "mi mamá lloró al venirme a dejar, mi papá más frío me dijo: hasta luego, mi comandante".

Cuatro años pasaron en un abrir y cerrar de ojos en la Escuela Militar, vivió las cadetadas, discriminación y burlas, todo parte de un entrenamiento para formar sujetos con principios y fortaleza pero siempre con la fe en Dios.

"Mi papá me vino a ver solo una vez, me trajo un saco de naranjas, con ese mismo saco me pusieron el trole, a correr con él en el lomo, porque era prohibido recibir comida, se fue muy triste", recordó el entonces cadete, que no se limitó en los recuerdos.

"Otra vez nos pegaron una tunda con unos palos porque teníamos partido y por andar con hambre un amigo me convenció de echarnos un pollo y llegamos cuando ya estaban en formación" y qué decir del sobrenombre de "indio tufoso" que le recalcaban por ser de pueblo, a Vásquez nada lo detuvo.

Con apenas 19 años, terminó su curso final en Panamá, volvió para defender la frontera en la epoca de mayores conflictos armados "ya era comandante de pelotón, defendiamos Goascorán, fueron cuatro años".

Posteriormente, subió de rango y eran cuatro sus pelotones, "me tocó patrullar desde el Amatillo, hasta San Antonio del Norte, hubo heridos, donde pasamos momentos más dificiles fue con la revolución sandinista".

"Mutilados, heridos, había veces que nos llevábamos bien, pero otras veces tocaba desalojarlos porque entraban por puntos ciegos, algunos robaban, mataban, violaban mujeres, había muertos, ellos disparaban a matar, yo nunca recibí un disparo, siempre tuve fe, valiente con fe, por eso somos soldados de fe, nunca maté a nadie", rememoró.

Entre escuela militar, enfrentamientos, cambios de rango y diversos puestos, el general Vásquez Velásquez prestó 37 años de servicio a Honduras (...) "desde que llegué soñé con ser general, luché y lo logré".

Hombre de familia

Casado desde 1989, al general lo flecharon en una reunión, "amor a primera vista", aunque tuvo que sacar de tripas corazón para poder conquistar a Liz Xiomara Zelaya Lobo -a pesar de los apellidos el general no confirmó los parentezcos con Manuel Zelaya o Porfirio Lobo Sosa-, ya que la bella dama no era dada a novios militares.

"La invité a mi graduación, quería apantallarla, me casé con una olanchana, mi suegro me llevaba al campo a trabajar, iba los fines de semana, somos muy unidos como familia", detalló.

Con visible dolor relató la muerte del hijo mayor del matrimonio: "El primero con mi esposa, se nos ahogó en una laguna en la hacienda en Olancho, tenía cinco años, fue un accidente, descuido, se fue a nadar y no nos dimos cuenta, pensábamos que estaba dormido, él se levantó de mañanita y se fue a meter a la laguna, al llamarlo para desayunar no estaba en el cuarto, fue algo terrible, increíble, mi esposa lo fue a buscar y no estaba, hasta el sol de hoy lo sufrimos, era nuestro hijo mayor, mi esposa aún no lo supera, el tiempo da aceptación pero olvidar jamás, tengo cinco nietos".

A pesar de haber sido formado bajo el rigor militar, se considera un hombre de familia, cariñoso, reconoce que por su profesión sacrificó tiempo de la casa en el trabajo y que su amada esposa llevó la mayor responsabilidad en la crianza de sus hijos.

Del golpe de Estado a la política

Un soldado cumpliendo con su deber, así catalogó Romeo Vásquez Velásquez sus acciones durante el golpe de Estado en 2009, cuando Manuel Zelaya Rosales fue despojado del poder y enviado a San José, Costa Rica, en un momento histórico en Honduras.

"El relajo no lo hice yo, tenía que mantener la paz, aquí había odio, ya tenían polarizado un pueblo, querían meter al socialismo del siglo XXI, (Hugo) Chávez les había dado dinero, todo el margen de la ley, el expresidente Zelaya buscaba solo confrotación"

Con tono desafiante recordó que llamó a "Mel" el mismo día que le atestó golpe: "le dije que hiciera cualquier cosa, que se fuera, que se escondiera porque había una orden de captura, pero él decía que solo Dios lo podía detener, él buscaba ilegalidad".

Relató como junto con Porfirio Lobo Sosa visitaron su casa, "él estuvo aquí en mi casa (...) Pepe era su contrincante y lo trajo para quererlo convencer, poniéndonos a nosotros como de su lado".

Vásquez Velásquez considera que, así como "Mel" Zelaya, los políticos no tienen escrúpulos, pero él teniendo la oportunidad de perpetuarse en el poder optó por el amor a Honduras.

"Yo pude ser ambicioso y pude quedarme en el poder, ahí estuviera, pero tengo principios y valores, nadie se fue con él, él tenía compromiso con Chávez, querían el cambio de Constitución para continuar en el poder, si el pueblo queria que probara, pero no estaba en la ley, todo era ambición".

Como si le tocaran una herida abierta, el general no paró de hablar del tema y los hechos que sucedieron en 2009, inclusó detalló que Honduras le tiene que pagar tarde o temprano todo el dinero que recibió del Foro de Sao Paulo.

"Ellos controlan todas las izquierdas, dan plata, pero exijen, y en un momento Honduras tendrá que pagar esa plata porque dieron mucho dinero, yo no me beneficié con dinero en el golpe, no soy millonario, soy empresario del campo, vivo bien, soy bendecido, nadie me puede decir corrupto, me dejó mucho enemigos, yo cumplí una orden y sopesar que era lo más conveniente para Honduras, mire Venezuela, 96% de pobreza", fustigó.

Aunque estuvo en Inteligencia del Estado, el general dice ignorar el accionar de Antonio "Tony" Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández que fue hallado culpable de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos.

"Y aunque sepa, es que una persona formada desde una posición militar no puede ser un bocón, tiene que compartir la información con los entes correspondientes, no en un medio de comunicación, directamente de Tony no sabía, se empezó a manejar más acá, cuando yo estuve en inteligencia no lo mencionaban", sostuvo.

Sobre Juan Orlando Hernández, dijo no ser su amigo y que no le cabe duda que le hizo fraude a Salvador Nasralla en las elecciones generales.

Romeo Vásquez Velásquez entró en la política como un soñador, pues siempre anheló ser presidente de Honduras, "desde las Fuerzas Armadas, conozco los problemas de Honduras, conocí la pobreza, dificultades, carreteras destruidas, la única es la que cobran peaje y se hizo con donaciones".

"Salí con la idea de cambiar la politica del país y lo pude hacer a la fuerza en 2009, pude quedarme en el poder, mucha gente me pidió que pusiéramos orden pero hay que fortalecer la democracia, hay que despertar al pueblo con una nueva receta, yo estoy formado para manejar el Estado, todos mis estudios se los debo al país y tengo que hacer algo, tenemos una gran responsabilidad y se la hemos dejado a los malos", reflexionó.

Explicó que no fue una casualidad sacar diputados en las pasadas elecciones -mucho atribuyen el logro a una confusión por el nombre Alianza- ya que tienen gente que los apoya: "no estamos solos, mucho se ríen de nosotros, luchábamos por siete diputados y sacamos cuatro, hicimos estrategia y lo logramos, me encanta que se burlen, dejemoslo al futuro, tenemos buena gente, mire el doctor Dennis Castro, eso no fue casualidad, ahora luchamos a nivel presidencial".

Recriminó que en Honduras cualquiera entra a la política aún sin ser merecedoras de optar a un cargo y van en busca de sus propios beneficios, en el caso de los partidos minoritarios, muchos se prestan para quitar votos o realizar fraude en las mesas electorales.

"Nuestra lucha es de amor a Honduras, cambiar el país, yo planteo trabajo, a las personas hay que ponerlo a trabajar mi objetivo es cambiar la vida de los hondureños, ocupamos maestros, bien pagados y motivados, aquí están frustrados, aquí para detener la corrupción se ocupa valentía, igual que el narcotráfico, aquí lo pueden mandar a matar a uno, los jóvenes ocupan alternativas, ocupamos orden en las instituciones del Estado".

Ser presidente de Honduras no es fácil y que el servicio militar no puede ser obligatorio, lo que debe hacerse ahora es un Servicio de Oportunidades Sociales (SOS), con becas ya que, según estimó, se ocupa disciplina, "mandarlos a escuelas técnicas".

El sector vivienda apostó a reactivar el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), así "como las colonias que hizo, el Hato de Enmedio, La Kennedy y le daban 40 años para pagar las casas, pero también dándole trabajo, darle opciones a las personas, hay que poner a soñar a las personas, y esto debe ser para todas las personas".

"Yo levantaré las instituciones quebradas, auditorias forenses con las recomendaciones logramos levantarlo, como en el caso del IPM (Instituto de Previsión Militar), el presupuesto hay que saberlo manejar".

Sobre el actual proceso electoral, el aspirante aseguró tener dudas en la transparencia "cuando la institucionalidad ha estado en manos de tres partidos que han sido el problema, entonces hay dudas, la transparencia está en la mente, pero con las mismas personas es un problema, siempre hay control de los tres partidos".

En su mandato asegura que va fortalecer a los emprendedores al no promover monopolios, "tenemos una cartera de inversión como Panamá con las zonas libres, no apoyo a las ZEDE por cómo la formaron y no podemos vender a la tierra en pedazos, no podemos vender espacios vitales, podemos rentar o hacer una APP pero por la leyes hondureñas, seguridad juridica, respeto a las leyes".

Romeo sueña en grande: "Debemos ampliar al desarrollo, aquí antes se hacían barcos, yates, vehículos, hay empresas interesadas, lo podemos ejecutar, hay 31 valles para producir, el tren interoceánico".

"Aquí en Honduras se puede hacer tantas cosas".