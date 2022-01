Ramón Sabillón se reunió con la Comisión de Transición de Xiomara Castro

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, se reunió la tarde de este martes con la Comisión de Transición de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.



El miembro de la Policía habló sobre temas de seguridad en la comisión que representa a Castro y además brindó información sobre su experiencia en la lucha contra la criminalidad.

“Es un honor y un reconocimiento, es algo histórico acompañar a la primer mujer presidenta en este país y mi decisión es apoyarla al cien por ciento en lo que ella decida. Necesitamos conocer la verdad y primero necesito conocer esa verdad para establecer algunos parámetros, yo voy a ser muy incluyente”, dijo Sabillón Pineda.

"Mi decisión es apoyar al cien por ciento a la presidenta", "Tenemos que trabajar mucho en la escala básica, están invisibilizados" y "Hay procesos penales que tienen que agotarse", fueron parte de otras frases que pronunció durante su intervención.

Héctor Zelaya, miembro de la Comisión de Transición, dijo por su parte que este virtual nombramiento no tiene que ver con una presión de Estados Unidos porque “nosotros no obedecemos a instrucciones que no sean del pueblo”.



Sabillón llegó a la nación cinco estrellas el pasado domingo en horas del mediodía tras arribar al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en la zona norte de Honduras.

El exdirector policial se perfila como el nuevo ministro de Seguridad en lugar del general Julián Pacheco Tinoco.



EL HERALDO pudo confirmar, mediante una fuente familiar de Sabillón y de Libertad y Refundación (Libre), que Sabillón es el más fuerte candidato al puesto a partir de enero de 2022.



El extitular de la institución policial es recordado en Honduras por capturar a parte del clan de los Valle Valle, narcotraficantes que enfrentaron la justicia en Estados Unidos. Además, en Libre tiene el visto bueno puesto que ha sido considerado desde hace meses como un asesor en seguridad, por lo que ahora estaría tomando la delantera en la titularidad del ministerio.

