'Fui ingenua', reconoce diputada Doris Gutiérrez tras audio filtrado

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Creo que yo fui ingenua”, reconoció el lunes la candidata a designada presidencial Doris Gutiérrez al referirse a un audio filtrado por el Partido Nacional en el cual dice que Salvador Nasralla se unió a Xiomara Castro porque él solo no ganaba.



“Yo fui ingenua y él también fue ingenuo porque no lo hubiera compartido, pero no puedo estar llorando sobre la leche derramada, era un análisis personal y una respuesta a lo que ellos estaban preguntando”, afirmó la congresista.



En el audio que Gutiérrez envió a uno de sus allegados que preguntaba por qué Nasralla no consultó al partido antes de sumarse a la candidatura de Xiomara dice: “Edwin, mire, nosotros solos no íbamos a ganar, la UNOH (Unión Nacional Opositora de Honduras) no estaba fuerte”.

La candidata dijo que el paso que dio Nasralla fue el mejor porque ahora Xiomara está más fortalecida y “será la primera presidenta en 200 años”. “Tengo que agradecerle al PN que hasta editó ese audio y menos mal que no me pusieron una foto fea”, dijo.

ES DE INTERÉS: 'Nasralla se unió a Xiomara por falta de fondos para su campaña'

Alianza

A menos de 45 días de las elecciones generales, el candidato a presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, anunció que declinó a su aspiraciones presidenciales para unirse en una alianza de hecho con el partido Libre que encabeza Xiomara Castro de Zelaya.

Durante la conferencia, Nasralla dijo que será el primer designado en la fórmula de la esposa del expresidente Manuel Zelaya y que regirá el Congreso junto a sus diputados.

Por su parte, Castro aseveró que junto al presentador de la televisión "va construir un gobierno de integración nacional, pero primero que todo vamos a construir un gobierno de reconciliación porque una casa dividida no prospera".

TAMBIÉN: ¿Qué cambios debe haber en la papeleta tras la alianza entre Xiomara y Nasralla?