Paralizado el escaneo de actas en el Consejo Nacional Electoral

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) no han iniciado el escaneo de las actas y se desconoce a qué hora comenzarán a hacerlo.



La comisionada presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció al filo de las 9:00 de la noche del domingo que a partir de este lunes estarían comunicando cada dos horas cómo avanza el proceso.

LEA: Precandidatos se declaran ganadores y celebran antes de tiempo



Sin embargo, hasta las 8:00 de la mañana de este lunes ninguna de las autoridades del CNE ha confirmado si ya comenzaron a escanear las actas y así finalmente conocer a los ganadores de las elecciones primarias 2021.

De acuerdo con la comisionada Hall, se espera que en 4 o 5 días puedan dar el resultado oficial de los comicios celebrados el domingo.

Los precandidatos, por su parte, ya iniciaron sus celebraciones. Las encuestas a boca de urna proyectan que Nasry Asfura, Yani Rosenthal y Xiomara Castro serán los próximos candidatos a la presidencia.

Descarga de maletas en Cortés

Por falta de representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) no se puede llevar a cabo la descarga de las maletas electorales en Cortés.



Así lo denunciaron los simpatizantes nacionalistas y liberales, quienes piden que alguien llegue pronto para poder iniciar con la descarga.



"Nosotros no vamos a tocar nada para que no digan algo después", dijo uno de los representantes nacionalistas.

ADEMÁS: Las frases de precandidatos que encabezan encuestas a boca de urna