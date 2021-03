Futuras alianzas políticas para las elecciones generales ya estarían adelantadas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al finalizar las elecciones primarias una serie de alianzas se consolidarán, la mayoría están adelantadas pero no se descartan sorpresas entre los políticos.



EL HERALDO conversó con algunos analistas para obtener un panorama sobre como se desarrollará el ruedo político de cara a las elecciones generales.

En estas elecciones internas solo participan tres partidos, Liberal, Nacional y Libre, las alianzas serían Liberal-Partido Salvador de Honduras y Liberal-Libre, todo depende del candidato que gane la contienda electoral.



El punto de coincidencia es que sin alianzas la oposición estaría lista y servida dándole paso a una nueva victoria nacionalista.



Así también los expertos coinciden en el hambre por destronar a los azules que ostentan el poder desde hace tres periodos.



El Partido Nacional por su parte se reunificaría luego de las primarias como ha sucedido anteriormente, pero no con la misma facilidad puesto que las corrientes tienen posturas alejadas.



Raul Pineda, analista político, explicó a EL HERALDO que hasta ahora hay dos posturas claras, la primera es la unión del candidato del Partido Liberal Yani Rosenthal con Xiomara Castro, líder del partido Libertad y Refundación (Libre).



Castro se perfila como la candidata oficial de Libre, difícilmente sería vencida, explicó el experto.

Los perdedores de Libre en las primarias no tendrían problema en seguir los pasos de la candidata electa unida a Yani.



La condición de esta alianza, según explicó Pineda, pasa por la condición de Libre que la candidata será Castro Zelaya, postura que Rosenthal aceptó.



Pineda explicó que la otra Alianza que ya lleva tiempo y está madura es la del candidato Liberal Luis Zelaya con Salvador Nasralla, candidato del partido Salvador de Honduras.



“Esta unión ya lleva algún tiempo, hay conciencia que sin una alianza de la oposición no existe posibilidad de ganarle al Partido Nacional, pero también se reconoce que hay mucha disposición en vencerlos por lo que las alianzas serán más solidas y complementarias”, dijo.



EL HERALDO consultó a Salvador Nasralla si realizaría su voto en las elecciones internas en vista de su unión con Luis Zelaya, pero explicó que él no tomará parte pues “Yo no participo en eliminatorias. Yo , al igual que el 70 por ciento de la población votaremos el 28 de noviembre por el partido Salvador de Honduras”.



Sobre quien sería el candidato de la unión Nasralla-Zelaya, el experto explicó que se pusieron de acuerdo en realizar una encuesta para medir quien tendría más afluencia de votantes.



El Partido Liberal sería entonces un instrumento por sus bases tanto para los de Libre como para el Partido Salvador de Honduras, puesto que ni Luis Zelaya y tampoco Rosenthal se perfilarían como candidatos para pelear en las elecciones generales.



“Considero que las uniones serán fuertes, Nasralla y Luis se medirán en una encuesta para sacar al candidato, habría que ver quien resulte ganador”, explicó el experto.

Pineda descartó por ahora una unión entre Libre y el partido Salvador de Honduras, aunque en el ruedo político nacional todo podría suceder.



En el caso del Partido Nacional, el experto enfatizó que la lucha entre Nasry Asfura y Mauricio Oliva será muy fuerte, “si Tito le gana de manera arrolladora a Oliva no lo van aceptar, el grupo de Oliva es más radical, pasaría por una disputa interna entre los líderes del partido”.



A diferencia de otras elecciones internas donde el Partido Nacional se reunifica con facilidad para las generales, esta vez considera que será más complicado, “la parte de Tito es la candidatura que apoya el gobierno, que últimamente ha sido muy cuestionado, Tito también ha sido señalado internamente”.