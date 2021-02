"Me gusta averiguar los problemas de la gente": Nasry Asfura de gira en el norte de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato nacionalista, Nasry "Tito" Asfura, continúa realizando una gira por distintos puntos del país, de cara a las elecciones internas a celebrarse el próximo 14 de marzo.

En las últimas horas visitó los departamentos de Islas de la Bahía, Colón y Atlántida, donde llegó a varias comunidades para dar a conocer su discurso de campaña.

Sus actividades fueron compartidas a través de su cuenta de Facebook, donde se mostró contento por el recibimiento de las bases de su movimiento "Unidad y Esperanza".

En las imágenes se observa a "Papi a la orden" -como también se le conoce- abrazando y conversando con los pobladores, a quienes en algunos casos, visitó de forma personal en sus viviendas.

También se tomó un tiempo para ir a las playas de arena blanca, donde compartió con mujeres de la etnia garífuna, que se encontraban tomando sombra bajo una palmera de cocos.

"No soy de oficina, soy de campo", dijo en uno de sus videos de campaña, donde además dijo que: "No me gusta que me cuenten los problemas de la gente, me gusta ir a averiguarlos por mí mismo".

El actual edil capitalino aseguró que está convencido de que en los comicios primarios se convertirá en la cara que representará al Partido Nacional en las elecciones generales en noviembre, aunque para ello deberá vencer primero a su correligionario y actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.