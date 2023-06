¿Qué opciones financieras hay para el décimo cuarto mes de salario?

Se trata del décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social que se paga en un 100% si se cumple un año de trabajo continuo al 30 de junio o la proporción del mismo al tiempo laborado si a esa fecha no se cumplen 12 meses de servicios continuos con el mismo empleador.

No solo para consumo se puede destinar la referida compensación, sino que existen opciones financieras en caso de no tener comprometido previamente esta entrada de dinero. EL HERALDO le detalla qué puede hacer con el décimo cuarto mes de salario, que no siempre debe ser dirigido a gasto corriente.