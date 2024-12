Llaman al Stibys a retomar el diálogo para resolver conflicto laboral

7

Por su parte, Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), manifestó que la Cervecería Hondureña tiene una cadena de valor muy grande y de mucho impacto en el país porque conlleva de una industria que está encadenada a 85,000 micro y pequeños establecimientos de distribución.

“Otro tema que es muy preocupante es que un sindicato pretenda administrar una empresa, pretenda imponer cláusulas en una negociación colectiva que nada tienen que ver con la relación laboral. La empresa está en la libertad de contratar con los términos que ella considere pertinentes porque está establecido en la constitución de la república y en nuestras leyes, así como en los acuerdos internacionales que ha firmado el Estado de Honduras”, declaró.

Desde el pasado fin de semana, un grupo de empleados de la Cervecería Hondureña, abandonó la mesa de diálogo donde se negociaba un nuevo contrato colectivo.

Señaló García que “varias de estas cláusulas que han generado problemas, son totalmente absurdas y deberían ser replanteadas por parte del sindicato”.

“Creemos que es importante que se entienda que la gestión de la empresa no puede manejarla el sindicato y nosotros esperamos que esta situación de la huelga pueda suspender y primar el diálogo y el acuerdo social entre las partes”, estableció.

“No sabemos cómo fue el proceso de conformación de esta huelga, porque se tiene que seguir un procedimiento legal y dudamos que se haya seguido, no tenemos las garantías de que así haya sido, ojalá que recapaciten y piensen en el bienestar de los trabajadores, así como en el de toda la cadena de suministro y también en la pérdida que va a generar para el Estado de Honduras al no tener los ingresos tributarios que esta empresa genera”, dijo.

A criterio de García, la empresa tiene la libertad de contratar como ella considere, en el marco de la legislación hondureña y no se puede imponer un tipo de condición a los negocios que haga la empresa con otras compañías u otras partes de la cadena de valor.

Todo esto es preocupante porque atenta contra los principios de la constitución de la república y los acuerdos internacionales que ha firmado el Estado de Honduras.

Y atacar como está atacando el sindicato a empresas del calibre de la Cervecería Hondureña, ahuyenta totalmente la inversión”, afirmó.

Cuando se hacen esas declaraciones, los sindicalistas le están diciendo a los inversores: “no vengan a Honduras, váyanse de Honduras porque no los queremos, no queremos que haya dinero en Honduras, no queremos que haya empleo en Honduras, no queremos haya inversión en Honduras”.

La expresidenta del Consejo Hondureña de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal, exhortó a reiniciar el diálogo para resolver el conflicto laboral

“Como hondureña y empresaria no puedo ser indiferente a la huelga en la Cervecería. Es una de las empresas de las más grandes con 3,200 empleos directos y 85,000 cliente que genera unos 100,000 indirectos”, manifestó.

“Mi deseo ferviente porque se resuelva el conflicto lo más pronto posible y que la unidad y beneficio común en los acuerdos en la mayoría de las cláusulas del Contrato Colectivo, sea el factor que permita avanzar en los desacuerdos”, declaró.