El Banhprovi ofrecerá préstamos para la compra de viviendas a los migrantes hondureños que residen en EUA

Con el 0% prima las solicitudes de financiamiento de vivienda con fondos Banhprovi se elevaron exponencialmente, por tal razón se ha solicitado al Poder Ejecutivo ampliar el fondo de inversión de 25,000 a 35,000 millones de lempiras para atender la demanda potencial que va a venir y no detener el sector construcción, dijo Araque.

Explicó que “el gobierno está apostando en mantener una estabilidad del tipo de cambio para que no haya estas fluctuaciones; después de que se implementó la subasta pública de divisas ya vemos que hay una estabilidad en el tipo de cambio y no va a haber ningún problema para poder hacer las conversiones, pero el dueño de las remesas va a tener la potestad de hacer el depósito en dólares o lempiras y ambas monedas con libre convertibilidad, no va haber ningún problema, si tiene lempiras, tiene dólares o viceversa”.

“Lo que recomiendo por razones de estabilidad, que autoricen, abran la cuenta de ahorros o cheques o si es una cooperativa que se afilie y que sea en moneda nacional que es más conveniente porque el crédito se va a dar en lempiras”, agregó el presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda.