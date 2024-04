Yustin Arboleda: “Del tema de la Selección no quiero seguir hablando”

No es que no haya rival que nos pueda competir, creo que, al final, se compite, pero cuando se compite sabemos que el fútbol es de momentos, hoy estás en tu momento, no solo nos pasa a nosotros, acá se habla de que Olimpia tiene 43 partidos invictos, de que no hay rival en la Liga, pero uno que ve fútbol internacional, guardando las distancias, el Bayer Leverkusen tiene 39 partidos invictos y no vamos a decir que la Liga Alemana no sirve o por el estilo, no pasa por eso, pasa por momentos de los equipos. Me acuerdo que cuando llegué aquí en 2017 Motagua ganaba, ganaba y ganaba, pero hoy no está tocando a nosotros nuestro momento, la idea es seguir alargándolo, seguir por ese camino de seguir consiguiendo los resultados, estamos en una institución que no nos permite relajarnos, trabajamos día a día, estamos claros que las verdaderas finales comienzan en mayo, sabemos que más allá de que se hable que tenemos un invicto, estamos consientes que se nos juzgaba mucho, pero todo eso nos ha servido para hacernos más fuerte, al final los resultados van llegando.

Los partidos son complicados porque el rival tiene buenos jugadores y buen cuerpo técnico. Para nadie es un secreto que a esta altura del campeonato la Real Sociedad está salvado del descenso, cuando en años anteriores en las últimas fechas siempre estaba disputando la salvación, pero en esta ocasión ha sido distinto, en este año han hecho un año calendario donde ha sacado una buena cantidad de puntos. Lo otro, Tocoa es complicado, lo extra que se vive a veces te complica. A veces estás a cinco minutos del estadio, pero tardas media hora para llegar. Sabemos que todas esas cosas lo hacen con la intención de sacarnos, pero a este equipo no le afectan estas cosas, no va a ser fácil.

Es un tema complejo de lo que hacemos parte el fútbol hondureño es difícil, porque teníamos la ilusión de que la Selección estuviera en la Copa América, para la Liga, para la afición, pero lastimosamente es así: el mismo pensamiento que teníamos nosotros lo tenían los ticos que era ganar y avanzar, a ellos les tocó en este momento, es un golpe difícil, pero hay que levantarse porque el fútbol te da una nueva revancha. Hace dos meses atrás se le ganó a México, tampoco eran los mejores del mundo, hoy se perdió con Costa Rica, duele, pero tampoco son los peores.

43 partidos invictos, ¿cuál es la clave para manejar los partidos?

La derrota en algún momento va a llegar, trabajamos para ganar cada partido, pero no hay equipo invencible en el mundo, podés perder un partido en una mala noche, mala tarde, pero eso no te puede sacar de campeonizar. No es fácil estar tantos partidos sin perder teniendo la ilusión de ganar cada partido, creo que la mentalidad afortunadamente estar en Olimpia no te permite dormir. Una de las claves del equipo es la competencia interna, hay que aprovecharla, esa competencia te permite mantener tu puesto, esto es Olimpia, tenés un equipo para pelear.

¿Yustin Arboleda es un jugador de citas importantes?

No me considero un jugador de citas importantes, si trabajas está la recompensa y nosotros como delanteros queremos hacer goles en todos los partidos, pero ningún delantero te hace goles en todos los partidos, pueden pasar uno, dos, tres, cuatro partidos y después haces un gol importante. Más de lo que Arboleda hace en lo individual, yo busco lo colectivo. Al final el fútbol es colectivo. Me acuerdo que el año anterior todo el mundo hablaba de Haaland, ahora está en mala racha, pero nadie va a decir que no es un extraordinario delantero, creo que pasa mucho por eso, así somos los jugadores de fútbol. Las críticas tenés que saber aguantarla, tampoco sos un dios, pero cuando las cosas no te están saliendo tampoco sos el peor. Esto es de trabajo, hay que meterle mucha mentalidad. Al final, cuando trabajas y convencido los resultados siempre van a llegar.

No hay competencia para Olimpia, ¿los pueden derrotar en estos momentos?

Cuando estaba en Marathón, Olimpia no estaba en buen momento, pero cuando te enfrentas a Olimpia siempre es diferente o cuando se medía al Motagua, le estoy hablando de mi pasado en Marathón. Hoy en día que estoy acá nosotros tenemos jugadores de buena calidad, son casi cinco años de estar trabajando con el mismo cuerpo técnico. Todos los equipos se preparan para enfrentarnos, ningún DT para preparar un partido para perder. Nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos, cada partido te va dictaminando, la clave de nosotros es mantener la competitividad.

Tenemos un cuerpo técnico que nos exige que, aunque hayamos ganado tanto, tenemos un cuerpo técnico que te exige. A veces el profe se calienta en los entrenamientos y estamos haciendo algo que no le parece. A veces vamos perdiendo un partido en la final pasada, el profesor entró tranquilo al medio tiempo, pero va más allá del resultado. A veces algunos periodistas analizan más el resultado que el funcionamiento de los equipos, va más allá de si ganas o cómo ganas, a veces a la gente no le gusta cómo jugas, nosotros creemos que hemos hecho bien las cosas, ¿jugamos bonito? No sé si jugamos bonito, somos un equipo que jugamos bien al fútbol, trabajamos sencillo, eso ha sido una de las claves del equipo.

¿Te mirarías en la Selección Nacional al igual que Jonathan Rougier?

El tema Selección ya lo he hablado y la verdad no quiero seguir hablando. A veces uno empieza a caer mal porque la gente piensa que es muy repetitivo, es un tema que yo lo he hablado, no depende de mí.