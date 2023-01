Xavi se retracta y pide disculpas al hablar sobre el caso de Dani Alves

“Creo que se han interpretado mal mis palabras. No me expliqué bien. Es un tema escabroso e importante. Hay que condenar cualquier violencia. Tenemos que condenar todos estos actos, los haga quien los haga. Pido disculpa a la víctima y a las víctimas de violencia de género. Entiendo las críticas y pido disculpas. No fui contundente”, comenzó diciendo el DT azulgrana.

“Me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de actos. Me sorprende. Mi apoyo a la víctima. Pido perdón. No me expliqué bien. Me sabe mal. No he pasado un día agradable. Sé que mi voz es importante. Me sabe mal el malentendido”, expuso un visiblemente tocado Xavi.

El pasado sábado, poco tiempo después de que Alves concluyera su primera noche en prisión, Hernández se limitó a expresar su incredulidad por el complicado panorama que enfrenta su excompañero.

“Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. Estoy en estado de shock. La justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido”, indicó.